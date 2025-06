1613 points, soit 34,32 par rencontre. C’est ce qu’il a fallu à BlackMamba92 pour être le meilleur joueur des Playoffs TTFL de la saison 2025. Petite interview de notre MVP pour mieux le connaître.

Salut BlackMamba92. Félicitations, tu es le meilleur joueur de TTFL des Playoffs, le Shai Gilgeous-Alexander de cette édition. Tes premières impressions ?

Merci beaucoup, ça fait très plaisir, je n’aurai jamais pensé faire top n°1 un jour. Cette édition a été particulièrement relevée, avec des choix compliqués à faire chaque soir, entre les blessures surprises, les blowouts inattendus, et les perfs XXL de joueurs pas toujours attendus. Il a fallu jongler avec tout ça, garder la tête froide, et surtout anticiper les bons coups. Merci de me comparer à Shai, je dirai plutôt qu’il faut être clutch comme Kobe et ne jamais baisser les bras dans TTFL. Il faut également une petite dose de chance ou de talent et nous voila MVP des Playoffs!

Tu peux te présenter un peu ? Depuis combien de temps tu joues ?

Je suis un très grand fan de basket, j’y ai joué pendant quinze ans. Je suis de près le basket français, européen et NBA. Mon équipe favorite en France est la JSF Nanterre et en NBA les Lakers. Mon joueur préféré est Stephen Brun (nan je déconne 🙂 ) Kobe Bryant pour sa mentalité de gagnant et son étique de travail inégalée. A l’inverse je ne suis pas un grand fan de Kevin Durant mais pour la petite anecdote, lors des JO à Paris, j’ai pu discuter avec la mère de KD qui est très sympa (elle jouait à Candy Crush, assise dans un arrêt de bus en bas de l’hôtel de l’équipe, la dame est très chill ;)). J’ai découvert le jeux par le biais d’un ami il y a, je pense, huit ans, et cela occupait bien nos pauses déjeuner au travail. Le jeux devient vite addictif et on regarde les matchs d’un oeil différent, focus sur notre pick de la nuit!

Comment s’était passée la saison régulière pour toi ? Tu étais déjà suffisamment chaud pour rêver du titre en Playoffs ?

La saison régulière a été plutôt bonne. J’étais premier de mon équipe et j’ai fini dans le top 2500. Les joueurs moyens m’ont plus apporté que les les franchise players au final. La régularité a été mon point fort et il ne faut pas abandonner même si nous faisons des petites carottes pick. Je suis donc parti motivé pour les Playoffs.

Je vois que tu joues aussi en équipe avec LREM. Tu peux nous parler un peu de l’équipe ?

C’est une bonne équipe, nous nous motivons et échangeons sur nos choix via un groupe WhatsApp. Nous étions dans une autre équipe il y a quelques années mais il y a eu des cassures, nous voilà donc au sein de LREM avec notre devise qui nous caractérise : “Un pour tous et tous contre Foux”. L’équipe comprendra 😉

Cette saison l’équipe a un peu abandonné au niveaux de la saison et des Playoffs, c’est dommage nous étions plus assidus par le passé mais la charge mentale que représente TTFL en a découragé plus d’un.

Quels ont été les grands moments de tes Playoffs ? Tu as cru au titre rapidement ?

Les premiers tours de Playoffs ont été excellents pour moi. J’ai ramené beaucoup de points avec les franchise players. Je me souviens d’un Kawhi qui me rapporte 68 points TTFL contre Denver. Je me souviens aussi d’avoir enchaîné trois top picks. Et j’ai très bien fini avec Haliburton en top pick lors des Finales. Quant j’ai vu que j’intégrais le top 10, j’étais choqué puis j’ai commencé à squatter la première place et je me suis dit que tout était alors possible ! Et je passe finalement de la deuxième à la première place sur le dernier match grâce à Newbhard dont je suivrai la carrière du coup. Merci la canadien, tu as fait mieux qu’au JO;)

Est-ce que tu as quand même pris quelques carottes qui t’ont fait douter ?

Bien sur! Je me souviens d’un Jamal Murray horrible. C’était mon pire pick des Playoffs. Encore merci au Canada haha. Ou d’un Rudy Gobert équivalent à son niveau en équipe de France. Mais il ne faut pas lâcher et on rattrape des points avec des bons picks comme Mathurin ou Zubac.

Tu peux nous expliquer un peu ta stratégie ? On sait que les Playoffs TTFL sont chauds avec la règle limitant les picks sur toute la durée de la compétition. Plutôt team je mets le meilleur et je vois ce qui me reste ou alors tu as joué l’économie ?

J’ai démarré en jouant pour l’équipe sur le premier tour avec des joueurs moyens puis j’ai fait des choix forts en sélectionnant des franchise players d’équipes perdantes. Ensuite quand j’ai vu que notre équipe ne jouait pas et était éliminée, j’ai fait ce qui me semblait être le mieux selon les confrontations et les match up puis je me suis dit que je pouvais aller chercher quelque chose sur le classement individuel.

Maintenant que les Playoffs sont finis et qu’on part pour de longues semaines sans TTFL, que vas-tu faire de tes nuits et de ta vie ?

C’est terrible, la vie est si triste sans TTFL. De longues vacances m’attendent. Puis on va venir guetter l’EuroBasket qui nous attend en espérant que Fautoux se rappelle qu’aux JO, c’est Cordinier qui montait le ballon tellement que nos meneurs étaient faibles. En espérant qu’il fera les bons choix de sélection (ça vote Fransisco – Hifi par ici). Strazel doit encore pleurer de sa défaite avec Monaco. Du coup, pour occuper nos été, je lance quelques idées, ça serait ouf d’avoir une TTFL sur un Euro, une coupe du monde ou sur l’Euroligue les gars…

Un petit mot ou quelques conseils pour tes adversaires ?

Ne jamais abandonner parce qu’on enchaîne deux carottes ou trois no picks. Etre malin, bien regarder les match up. Une dose de chance, de talent et une bonne dose de connaissance et sur un malentendu ça peut passer.