Équipe de l’année 2025 en TTFL : NewLegacy débute son héritage

On le sait, on est bien à la bourre. Les Playoffs sont déjà finis et on a pu féliciter ceux qui ont brillé dans ce sprint final en TTFL. Mais avant cela, certains ont galéré de longs mois en saison régulière. C’est le cas de NewLegacy, l’équipe qui a fini en tête du classement par équipe en TrashTalk Fantasy League. Big up à eux, et surtout petite interview.

Salut NewLegacy. On est un peu en retard, mais on passe quand même vous faire coucou et vous félicitez pour votre titre de champion de saison régulière TTFL 2024-25. J’imagine que les semaines et la réception des tshirts vous ont permis de réaliser la hauteur de l’exploit ?

Clairement. Ça a été un long marathon, mais on est contents d’être allés au bout. Pour le t-shirt… et pour pouvoir flex. Chez NewLegacy, le mot-clé c’est la rigueur. Sur toute la saison, on a eu max 8 DNP, et encore, c’est Zion Williamson et Ivica Zubac qui nous ont plantés un dimanche après la deadline. Même Ja Morant qui a été malade à 5 minutes du coup d’envoi en fin de saison, on a réussi à l’esquiver.

Et pour le t-shirt, évidemment que toute l’équipe a kiffé. C’est génial de recevoir un lot personnalisé en physique, c’est le genre de souvenir qu’on gardera un moment. Big up aussi à celui qui nous a prank chez Trashtalk avec un t-shirt carotte TTFL dans le mail de confirmation de la commande, on a eu droit à quelques pépites en réaction sur notre canal de discussion. Évidemment, on a compris que c’était pour des raisons logistiques 😉

Pouvez-vous vous présenter un peu : d’où venez-vous, comment vous connaissez-vous, depuis combien de temps l’équipe existe…

NewLegacy est une équipe construite par Greg et Quentin qui sont des joueurs TTFL depuis l’époque des dinosaures. La team existe depuis bientôt 4 ans. Il y a eu des anciens de passage comme Steph, Cyril, Christophe ou Bobby qui sont toujours là pour discuter dans la bonne humeur. L’équipe a ensuite été complétée par des connaissances des uns et des autres comme Dorian alias Klay4Three. En 2023, Juju, Artur et Anth0 ont rejoint l’équipe après une saison mitigée dans une autre équipe dont on taira le nom pour leur éviter que les 30 joueurs nous tombent dessus. Plus récemment, la famille s’est encore agrandie avec Seb, Jeremy, Alex, Claudy et Yannick.

On s’est tous rencontrés une première fois en 2024 lors d’un week-end à Paris. C’était comme si on se connaissait depuis toujours, malgré une grosse différence d’âge (de 20 à 40 ans). Quand tu parles tous les jours avec des gens qui partagent la même passion, le lien se fait très vite. Certains se revoient même pour aller voir des matchs de l’ASVEL ou du CSP. Il y a toujours une bonne raison pour se croiser IRL et on compte bien remettre ça très bientôt. Avec le petit projecteur 4K dans le Airbnb pour diffuser la NBA bien sûr !

Racontez-nous un peu les dernières semaines de la saison ? Parce qu’on a quand même eu le droit à un beau drama haha

Un drama ? Vous devez vous tromper d’équipe… Par contre, oui, le CM a pris l’initiative et dégainé l’arme ultime pour curse la team all-in qui nous était repassée devant à 2 semaines de la fin grâce à un Jokic all-time en all-in x2. On a finalement rattrapé le coup avec un all-in des familles sur Giannis en x2 à 87 TTFL. Le x2 n’est pas une mauvaise idée en soi mais il brouille complètement la lisibilité sur un mois entier et ne favorise pas forcément la prise de risque. On a été sur le podium plus d’un tiers de la saison (sources tell @The_NewLegacy). L’objectif était la première place et rien d’autre. Ce fut un long combat, d’abord contre UKNICKS vers mi-décembre puis face à ChokeTeam en fin de saison. Franchement, GG à eux pour leur belle saison. Ils ont été très forts… mais ils ont aussi fait honneur à leur nom.

À quel moment avez-vous repris confiance puis avez-vous eu la certitude que le titre était dans la poche ?

La seule certitude, elle est arrivée au coup de sifflet final de la prolongation entre Clippers et Warriors lors du dernier soir. Et vous ne devinerez jamais qui nous a régalés cette semaine-là… Un français en 35 points, 11 rebonds. Pas Wemby, non. C’est le grand Rudy Gobert avec 61 TTFL face aux Nets. On s’attendait à un bon score, mais là c’était une pure masterclass. Et parce que c’était pas encore assez, on l’a repick face au Jazz pour un score de 43 TTFL. Dans le même temps, Antman qu’on avait aussi pick, nous sort un 56. On n’était pas spécialement fans des Wolves, mais là… on leur doit beaucoup vus les choix qu’il nous restait à ce moment-là. À tel point qu’on les a même mis à l’honneur sur notre logo pendant une semaine pour leur rendre hommage !

Quel sentiment domine avec ce titre en poche, malgré la sortie de route prématurée en Ligue 1 de Playoffs ?

Question suivante svp. Non, en vrai, on aime moins le fonctionnement des Playoffs et ce n’est pas notre spécialité. Même si on a quand même fait une finale de Ligue 3 la saison dernière. Et pour être honnêtes, malgré notre amour pour le trashtalk, l’élimination prématurée ne nous a pas du tout affectés après ce magnifique titre.

Bon, il va falloir lâcher les dossiers : quelle a été la recette pour aller chercher le titre ?

Bon ok, mais notez bien. La recette NewLegacy :

Penser avant d’agir

Ne pas se fournir en boulangerie (vous savez pas sur qui vous pouvez tomber)

Connaître ses ingrédients (pour exploiter leur maximum)

Avoir un Belge pour gérer les frites

Un peu de sel pour les débats Cade vs Doncic

Remuer le tout dans un saladier, dans la joie et la bonne humeur

Suivre les consignes des chefs Juju et Flash (top 2 et 3 en 2022-23)

Ajouter un fond de whisky dans la compo pour le goût

Et une com’ bien épicée sur notre compte X

Mais le vrai secret c’est de se clasher une fois sur deux, insulter Anth0 à intervalle régulier, vanner Juju qui tryhard un peu trop… et savourer la victoire.

Bon maintenant rassurez-nous : la TTFL, ce n’est pas fini pour vous, vous serez bien là pour remettre votre titre en jeu, même avec le bonus x2 ?

L’idée de faire le back-to-back nous séduit. Le bonus x2 n’est pas notre combat parce qu’on sait s’adapter. Par contre, les teams all-in… beurk.

À bientôt tout le monde et encore merci pour tout ce que vous faites autour de la fantasy league. Big up au lab et au créateur de l’app légendaire qu’est BFLH.