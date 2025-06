Bobby Portis prolonge chez les Bucks pour 44 millions sur 3 ans

Peut-être pas une nouvelle qui va faire sauter les fans des Bucks au plafond, mais Bobby Portis prolonge à Milwaukee pour 44 millions sur 3 ans. De quoi assurer en cas de départ de Brook Lopez, courtisé par plusieurs équipes.

Bobby Portis n’a pas spécialement brillé cette saison, mais reste un joueur de devoir qui assure la plupart du temps l’essentiel. Et l’essentiel, en NBA, c’est plutôt correct quand c’est payé à 14,5 millions la saison. Le tarif conclu par les Bucks et le joueur pour prolonger l’union entre les deux parties durant au minimum deux saisons de plus.

Bobby Portis et les Bucks, ça repart !

3 ans, 44 millions, les rumeurs s’intensifient sur un départ de Brook Lopez donc on sécurise Bobby. Pas sûr que la fanbase soit en feu mais bon… https://t.co/BxdtNdut5a

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2025

La troisième année est en player option, mais d’ici là, beaucoup de choses peuvent se passer. Le tarif de Portis est malin donc facilement transférable en cas de mouvement majeur dans l’équipe… comme un départ de Giannis Antetokounmpo. Et dans tous les cas, cela permet à Brook Lopez de partir des Bucks en gardant sous le coude un intérieur qui fait son job.

Source : Shams Charania