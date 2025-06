Alors que la Free Agency débutera officiellement ce lundi 30 juin à minuit, un joueur supplémentaire va intégrer le marché des agents libres. Il s’agit de Dorian Finney-Smith, arrivé aux Lakers à la fin de l’année 2024.

Finney-Smith a en effet décidé de décliner sa player option de 15,4 millions de dollars sur la saison 2025-26, si l’on en croit l’insider Shams Charania (ESPN).

DFS débarque ainsi sur le marché de la Free Agency, sur lequel il pourra tester sa cote et voir quelle équipe lui offrira le plus gros deal.

Los Angeles Lakers forward Dorian Finney-Smith is declining his $15.4 million player option for the 2025-26 season and will enter free agency, sources tell ESPN. Multiple contending teams are expected to pursue Finney-Smith beginning Monday night and a Lakers return is possible. pic.twitter.com/BlYf5Fzplj

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 29, 2025

Est-ce que cela est synonyme d’un départ des Lakers dans les heures/jours à venir ? Pas forcément.

Les Lakers apprécient Dorian Finney-Smith, et DFS s’est bien intégré à l’équipe de J.J. Redick cette saison suite à son arrivée en provenance de Brooklyn. Théoriquement, Los Angeles peut offrir un contrat longue durée à leur ailier-fort (7,9 points, 3,6 rebonds de moyenne aux Lakers) pour essayer de le conserver. Les Lakers peuvent aussi décider de le laisser filer afin d’avoir droit à la full mid-level exception.

Ce qui est sûr, c’est que Finney-Smith va intéresser du monde à la Free Agency, et en particulier des contenders. On parle d’un vétéran de 32 ans capable de planter 40% de ses 3-points tout en possédant une belle polyvalence défensive. Bref, le genre de role player que chaque candidat au titre aimerait avoir dans son roster.

REPORT — The Rockets have emerged as a “viable” landing spot for Dorian Finney-Smith, per @JakeLFischer / @TheSteinLine. pic.twitter.com/eFac4fSTlY

— Hoop Central (@TheHoopCentral) June 29, 2025

Parmi les équipes qui pourraient se mettre sérieusement sur le dossier DFS : Houston.

D’après les insiders Jake Fischer et Marc Stein, les Rockets sont sur le coup, eux qui peuvent offrir une mid-level exception complète (14,1 millions de dollars à l’année) à Finney-Smith. Les Fusées seraient même en train de préparer une offre de quatre ans pour environ 50 millions de dollars.

Alors, direction le Texas ? Ou alors ça reste en Californie ? Réponse très bientôt.

Source texte : Shams Charania

