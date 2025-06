Comme chaque été, on s’interroge sur l’avenir de LeBron James et on se demande ce que le King va faire avec ses options contractuelles. D’après les dernières rumeurs provenant tout droit de Los Angeles, James devrait activer sa player option ce dimanche 29 juin, date de la deadline.

LeBron James a jusqu’à aujourd’hui pour décider entre 1) prendre sa player option à 52,6 millions de dollars, ou 2) la décliner pour signer un nouveau contrat en tant qu’agent libre. Visiblement, on se dirige donc vers le premier scénario.

C’est en tout cas ce qu’indique l’insider des Lakers Dave McMenamin (ESPN).

REPORT: LeBron James is expected to forego a pay cut and pick up his $53M player option with the Lakers, per @mcten pic.twitter.com/FfrOw0pSEK

— Legion Hoops (@LegionHoops) June 28, 2025

L’an dernier, à la même période, LeBron avait décidé de décliner sa player option pour signer un nouveau contrat de deux ans (un an + une player option), et envisageait de faire un (léger) sacrifice financier pour donner plus de flexibilité aux Lakers. Cette fois-ci, pas de sacrifice envisagé, James va prendre ses 53 millions sans trop se poser de questions.

Cela n’aidera pas les Lakers dans leur volonté de recruter du lourd cet été, mais LeBron a évidemment gagné le droit de faire ce qu’il veut avec ses options contractuelles. Au manager Rob Pelinka de se débrouiller pour combler au mieux les manques de l’équipe de J.J. Redick cet été.

YEAR 23 LEBRON JAMES UPDATE:

👑 Sources believe he will opt in to his $52.6 million player option

👑 He is not entering next season with any certainty that it will be his last

(via @mcten) pic.twitter.com/lE6zJX55Yx

— Witness King James (@WITNESSKJ) June 28, 2025

L’autre question qui se pose derrière cette décision de LeBron concerne évidemment sa future retraite.

En activant sa player option, James va jouer la saison 2025-26 aux Lakers avant d’arriver officiellement en fin de contrat l’an prochain. Est-ce que ce sera le moment de raccrocher les sneakers et de mettre fin à l’une des plus grandes carrières de l’histoire du sport ?

Toujours selon ESPN, aucune décision n’a pour l’instant été prise dans le camp James. LeBron ne semble pas – en tout cas pour l’instant – considérer la saison 2025-26 comme sa dernière.

Si ça se trouve on est repartis pour dix ans hein…

Source texte : ESPN

À lire également :