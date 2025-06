Doublette de bilan made in Los Angeles aujourd’hui. Après les Clippers, place aux Lakers. Les Purple and Gold ont connu un changement majeur cette saison avec le départ d’Anthony Davis et surtout l’arrivée de Luka Doncic à L.A.

Ce que TrashTalk avait annoncé

45 victoires pour Bastien, 46 pour Alex, et une place dans le Top 8. Certes, la paire LeBron James – Anthony Davis assure un minimum de résultats mais entre les blessures, la forme irrégulière des uns et des autres, les débuts de J.J. Redick sur le banc, pas mal de points qui nécessitent des réponses avant d’imaginer voir les Angelinos plus haut.

Ce qu’il s’est vraiment passé

50 victoires et une 3ème place à l’Ouest pour les Purple and Gold.

Une saison particulièrement agitée dans la Cité des Anges. Une première moitié de saison assez solide, avec J.J. Redick qui réalise un bon début sur le banc, un Anthony Davis davantage leader et même une défense assez sérieuse.

Et puis arrive ce début du mois de février et cette immense bombe envoyée par Shams Charania et ESPN. Luka Doncic est échangé contre Anthony Davis, Max Christie un pick. Tout le monde pense que Shams s’est fait pirater son compte mais ce qui ressemble d’abord à une blague est vite confirmée. Luka Doncic est un Laker et va jouer aux côtés de LeBron James. DINGUE.

Arrivé blessé, Lulu a progressivement pris ses marques à L.A., portant les Lakers aux côtés de LeBron et d’un Austin Reaves solide en troisième option vers le podium de la Conférence Ouest.

De quoi rêver de titre dès cette saison ? La hype était là mais le secteur intérieur a trop fragilisé l’équipe des Lakers. Pas de vrai protecteur de cercle, des limites au rebond mais aussi dans l’utilisation de Luka Doncic, qui n’est jamais aussi bon qu’avec un bon pivot pour combiner. Les Wolves avec leur raquette blindée se sont fait un plaisir d’exploiter cet avantage. Pourtant solide en régulière, Austin Reaves a aussi connu des Playoffs très compliqués. En manque d’options sur son banc, J.J. Redick nous a fait une Tom Thibodeau en surutilisant ses titulaires et les Lakers ont implosé en plein vol, avec une élimination dès le premier tour.

La sortie est anticipée mais l’important est bien ailleurs. Les Lakers tiennent leur nouveau visage pour la décennie à venir, reste plus qu’à bien l’entourer.

En dehors des terrains aussi, les Lakers ont connu un virage majeur avec la vente de la franchise par la famille Buss au profit de Mark Walter, déjà propriétaire des Dodgers de Los Angeles. C’est une nouvelle ère qui débute dans la Cité des Anges.

La saison des Lakers en quelques articles

L’image de la saison

Luka Doncic avec un maillot des Los Angeles Lakers, une sensation toujours aussi bizarre même après quelques mois. C’est dire le tremblement de terre qu’on a connu début février. Oui Lulu est un Laker et il doit porter désormais le projet vers de nouveaux sommets. L’âge du Don’ s’est ouvert à L.A.

Pourquoi on peut sourire

En deux mots : Luka Doncic. Le Slovène est déjà une superstar de la Ligue à seulement 26 ans et il n’est même pas encore dans son prime. Avec un LeBron James qui a déjà plus de 40 printemps, L.A. devait trouver celui qui porterait l’équipe dans le futur, c’est fait. En l’entourant bien et le mettant dans les bonnes conditions, les Lakers peuvent désormais jouer le titre sur la prochaine décennie. Mention aussi pour J.J. Redick, qui a été solide sur le banc même s’il a un peu raté ses premiers Playoffs.

Pourquoi on peut faire la gueule

Le secteur intérieur doit impérativement être renforcé pour espérer être compétitifs. Jaxson Hayes ça va bien cinq minutes. On a aussi vu toutes les limites d’Austin Reaves en Playoffs (même s’il était apparemment amoindri par une blessure). Pas sûr que son futur passe encore par L.A., surtout qu’il peut aller chercher un beau chèque dans un an. Son association avec Doncic peut certes booster l’attaque mais défensivement c’est très compliqué de les associer.

Et la suite ?

Un nouvel été capital du côté de L.A. Les stars seront au centre de tout une fois de plus. LeBron James ne semble pas parti pour prendre sa retraite. Selon les derniers bruits de couloir, le King pourrait activer son option pour continuer un an de plus. Le board doit aussi valider une prolongation pour Luka Doncic, alors que ce dernier peut tester le marché dans un an. Finney-Smith à prolonger ? Quid d’Austin Reaves ? Qui pour renforcer le secteur intérieur ? Qui pour défendre sur le backcourt ? Rob Pelinka a du boulot.

Source stats : TrashTalk