Alors que la Free Agency commence officiellement ce lundi 30 juin, certains joueurs sur le point de devenir agents libres s’accordent déjà avec leur équipe respective pour prolonger leur contrat. C’est le cas de Sam Merrill à Cleveland.

D’après l’insider Shams Charania d’ESPN, Merrill va en effet prolonger aux Cavaliers pour 4 ans et 38 millions de dollars.

Free agent guard Sam Merrill intends to sign a four-year, $38 million contract to stay with the Cleveland Cavaliers, sources tell ESPN. The Cavs negotiated the new deal with Kieran Piller and Mark Bartelstein of @PrioritySports, a success story for the 60th pick in 2020 draft. pic.twitter.com/NUo8CKR9vH

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 28, 2025

Ce contrat est une belle récompense pour Sam Merrill, dernier choix de la Draft NBA 2020 et qui a réussi à se faire une vraie place dans l’une des meilleures équipes de la Conférence Est. L’arrière de 29 ans reste sur deux saisons accomplies en sortie de banc à Cleveland, avec des stats de 7,5 points à quasiment 39% de réussite à 3-points (sur 5,5 tentatives par match).

Faisant partie des meilleurs snipers de l’Ohio, Sam Merrill restera l’un des éléments clés de la profondeur des Cavs. Néanmoins, cette prolongation de contrat pourrait être synonyme de départ pour l’agent libre Ty Jerome, surtout après l’arrivée de Lonzo Ball via un transfert.

Source texte : Shams Charania