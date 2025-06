Oh la petite breaking qui tombe en plein goûter Choco BN – Tropicana. Après ce placement pub à peine dissimulé voici donc l’info du jour : Lonzo Ball quitte les Bulls direction Cleveland après quatre années difficiles, et il est échangé contre Isaac Okoro qui rejoint Chicago !

Ce trade est-il un trade lose-lose ? Vous avez deux heures.

Quatre années à Chicago, mais en fait… pas vraiment. 35 matchs en 2021-22, pareil la saison dernière, et entre les deux… rien, deux saisons blanches en raison de blessures à répétition, au genou gauche notamment. A son arrivée Lonzo dans l’Illinois avait fait taire tout le monde en s’affirmant comme un très gros défenseur et, surtout, un shooteur à gros volume et au pourcentage tout à fait respectable, mais depuis son corps a pris le lead et a décidé de n’en faire qu’à sa tête…

OH LONZO BALL !

Direction Cleveland pour le meneur de Chicago, et… Isaac Okoro fait le chemin inverse ! https://t.co/1WRfpPAvp1

Isaac Okoro ? 5 saisons en NBA, toutes à Cleveland, et une régularité assez exemplaire. Si Isaac Okoro était une lettre ce serait un I, et son profil de 3&D manquera certainement aux Cavs, alors qu’humainement la bande Mobley / Garland / Allen / Mitchell perd également un élément majeur, qui a participé pleinement aux progrès des Cavs ces dernières saisons.

Avec Noa Essengue à la Draft et Isaac Okoro les Bulls récupèrent deux gros défenseurs sur les ailes et el famoso Patrick Williams doit commencer à avoir les oreilles qui sifflent, alors qu’à Cleveland on essaiera simplement de rallumer la flamme Lonzo dans les prochains mois. We have a deal !