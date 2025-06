Après la défaite des filles du 5×5 hier en demi-finale de l’EuroBasket, leurs compatriotes du 3×3 n’ont malheureusement pas réussi à redonner le sourire à la France du basket. Une fin de semaine bien tristounette.

Le début de compétition avait été parfait, avec quatre succès en autant de rencontres, dont quelques unes – contre le Canada par exemple – qui avaient valeur de match référence.

Malheureusement ce “début” de compétition aura aussi été… la fin, tant le passage dans le bracket aura été rapide. Un match contre la Pologne et puis s’en va, rageant, d’autant plus que le tableau s’était en apparence ouvert un peu avec la défaite surprise des États-Unis contre une Mongolie poussée par ses fans. Portée par la tueuse Ziemborska, les Polonaises sortent donc les vice-championnes du monde en titre après avoir sorti en play-in les Allemandes de la championne olympique Elisa Mevius, et de leur côté les Françaises échouent à la porte du dernier carré pour la première fois depuis 2016…

Nouveau projet fédéral, JO de Los Angeles en 2028 dans le viseur, mais donc une première grosse déception, pour une nation habituée aux médailles ces dernières années. Hortense Limouzin, Marie Mané, Marie-Michelle Milapie et Camille Droguet avaient commencé très fort… mais ont plié au mauvais moment, rageant.