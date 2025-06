Huit françaises ont débuté la saison WNBA le 17 mai dernier, un record en cette année post-olympique. Des joueuses déjà confirmées, d’autres qui veulent le devenir, et tous les soirs ou presque une ou plusieurs Bleues sur le pont. Pour ceux qui pensaient que la fin de la saison de NBA était synonyme de repos vous avez tapé à côté de la cible, et si vous voulez retrouver l’essentiel des perfs de nos Françaises cette saison dans la plus grande Ligue du monde c’est juste ici, chaque dimanche, et cette semaine Marine Johannes a envoyé quelques beaux highlights.

# Gabby Williams (Seattle Storm)

Semaine sans exploit pour Gabby, ce qui signifie qu’elle a “simplement” été très bonne. Le Storm fait sa petite vie et sera bien relou à prendre une fois les Playoffs venus, surtout si la Reine Gabrielle continue d’évoluer à ce niveau. Parfois on imagine ce qu’aurait été l’EuroBasket avec elle, puis on pleure.

Seattle Storm vs New York Liberty : 12 points à 4/16 au tir dont 1/6 du parking, 3/4 aux lancers, 6 rebonds, 10 passes et 4 steals en 37 minutes

Seattle Storm vs Indiana Fever : 11 points à 4/10 au tir dont 0/4 du parking, 3/4 aux lancers, 2 rebonds, 3 passes, 2 steals et 1 contre en 32 minutes

Seattle Storm vs Connecticut Sun : 16 points à 5/11 au tir dont 2/6 du parking, 4/4 aux lancers, 8 rebonds, 7 passes, 4 steals et 1 contre en 31 minutes

Les stats de Gabby Williams cette saison en WNBA : 14 points à 4%6,6 au tir dont 38,9% du parking, 80% aux lancers, 4,5 rebonds, 4,7 passes, 2,5 steals et 0,5 contre en 34,1 minutes

# Dominique Malonga (Seattle Storm)

Elle sort à peine de son match le plus abouti statistiquement, et c’est encourageant. Il va bien falloir qu’il arrive, ce jour lors duquel Dom va se pointer et les gens vont comprendre qu’elle est un cheat code. Nous on le sait, tout n’est qu’une question de timing.

Seattle Storm vs New York Liberty : 6 points à 3/5 au tir et 0/1 aux lancers, 4 rebonds et 1 passe en 7 minutes

Seattle Storm vs Indiana Fever : 4 points à 1/3 au tir dont 0/1 du parking, 2/2 aux lancers, 2 rebonds en 5 minutes

Seattle Storm vs Connecticut Sun : 11 points à 4/7 au tir et 3/4 aux lancers, 5 rebonds, 1 passe et 1 contre en 20 minutes

Les stats de Dominique Malonga cette saison en WNBA : 4,5 points à 53,4% au tir dont 0% du parking, 71,4% aux lancers, 2,1 rebonds, 0,7 passe, 0,2 contre et 0,1 steal en 8;7 minutes

# Marine Johannes (New York Liberty)

Elle envoie sa dizaine de points quotidiennement en sortie de banc, et la plupart du temps avec ce style si particulier qui fait qu’on la reconnaitrait entre mille. Celle qui a signé cette semaine avec Galatasaray pour la saison prochaine empile les actions d’éclat depuis le début de saison, ses one leg et ses stepback faisant le bonheur des amateurs de sale. Ils ont Kyrie, on a MJ.

New York Liberty @ Seattle Storm : 17 points à 7/13 au tir dont 3/9 du parking, 5 rebonds, 1 passe, 1 steal et 1 contre en 36 minutes

New York Liberty @ Golden State Valkyries : 11 points à 4/6 au tir dont 3/5 du parking, 5 rebonds, 1 passe et 1 steal en 18 minutes

New York Liberty vs Phoenix Mercury : 10 points à 3/5 du parking et 1/2 aux lancers, 3 rebonds, 2 passes et 3 steals en 18 minutes

Les stats de Marine Johannes cette saison en WNBA : 6,9 points à 42,5% au tir dont 32,4% du parking, 2,4 rebonds, 1,3 passe, 0,7 steal et 0,3 contre en 19,4 minutes

THE WIZARD WAS PERFECT IN THE FIRST HALF 🪄

Marine Johannès leads all scorers with 12 PTS on a flawless 5-5 from the field and 3-3 from behind the arc.

Every shot was pure poetry in motion 💎

Second half of Liberty-Storm is coming up on League Pass. pic.twitter.com/naKALKuCzG

— WNBA (@WNBA) June 23, 2025

MARINE JOHANNÈS DRAINS THREE STRAIGHT THREES 😳

NYL-GSV | League Pass pic.twitter.com/I5lT7VQclv

— WNBA (@WNBA) June 26, 2025

# Bria Hartley (Connecticut Sun)

Redevenue titulaire dans le groupe de Rachid Meziane, Bria Hartley aimerait sans doute gagner un peu plus de matchs. Son dernier carton est à mettre en balance avec le blow-out – une nouvelle fois – subi par le Sun, mais individuellement Bria n’a pas grand chose à se reprocher.

Connecticut Sun @ Golden State Valkyries : 7 points à 2/8 au tir dont 2/6 du parking, 1/1 aux lancers, 3 rebonds, 3 passes et 1 steal en 20 minutes

Connecticut @ Las Vegas Aces : 6 points à 2/10 au tir dont 0/6 du parking, 2/2 aux lancers, 1 rebond et 2 passes en 18 minutes

Connecticut Sun @ Seattle Storm : 19 points à 7/13 au tir dont 3/6 du parking, 2/4 aux lancers, 4 rebonds, 6 passes et 1 steal en 31 minutes

Les stats de Bria Hartley cette saison en WNBA : 7,1 points à 30,9% au tir dont 30% du parking, 85,7% aux lancers, 1,7 rebond, 2,8 passes et 0,9 steal en 21,1 minutes

# Carla Leite (Golden State Valkyries)

Blessée au dos, Carla n’a pas joué de la semaine et c’est tout notre monde à nous qui s’est écroulé.

Golden State Valkyries vs Connecticut Sun : DNP

Golden State Valkyries vs New York Liberty : DNP

Golden State Valkyries vs Chicago Sky : DNP

Les stats de Carla Leite cette saison en WNBA : 6,9 points à 40,3% au tir dont 10,7% du parking, 84,6% aux lancers, 1,3 rebond, 2,2 passes, 0,7 steal et 0,1 contre en en 16,7 minutes

# Janelle Salaün (Golden State Valkyries)

Elle sera de retour la semaine prochaine avec , on l’espère, une médaille de bronze autour du cou.

Golden State Valkyries vs Connecticut Sun : DNP

Golden State Valkyries vs New York Liberty : DNP

Golden State Valkyries vs Chicago Sky : DNP

Les stats de Janelle Salaün cette saison en WNBA : 11,8 points à 39,1% au tir dont 40% du parking, 90,9% aux lancers, 5,9 rebonds, 1,4 passe, 0,5 steal et 0,1 contre en 28,4 minutes

# Iliana Rupert (Golden State Valkyries)

Voir à “Janelle Salaün”.

Golden State Valkyries vs Connecticut Sun : DNP

Golden State Valkyries vs New York Liberty : DNP

Golden State Valkyries vs Chicago Sky : DNP

Les stats d’Iliana Rupert cette saison en WNBA : –

# Leïla Lacan (Connecticut Sun)

Voir à “Iliana Rupert”.

Connecticut Sun @ Golden State Valkyries : DNP

Connecticut Sun @ Las Vegas Aces : DNP

Connecticut Sun @ Seattle Storm : DNP

Les stats de Leïla Lacan cette saison en WNBA : –

# Marieme Badiane (coupée par le Minnesota Lynx)

Les stats de Marième Badiane cette saison en WNBA : 0,3 rebond et 0,7 steal en 3,7 minutes