Dans le rang français à quelques heures du début de la Free Agency, deux noms sont sur toutes les lèvres. Celui de Guerschon Yabusele, agent libre et qui pourrait rejoindre Victor Wembanyama à San Antonio, puis celui de Nicolas Batum, qui avait jusqu’hier une player option à activer pour la saison prochaine. Et vous savez quoi ? Eh bien il ne l’a pas fait.

Il aurait pu choisir de prendre 4,9 millions pour rester avec les Clippers la saison prochaine, mais il n’en est rien, Nicolas Batum est désormais libre comme l’air !

Los Angeles Clippers forward Nicolas Batum is declining his $4.9 million player option for the 2025-26 season to become a free agent, sources tell ESPN. There’s mutual interest between the NBA veteran and the Clippers in a new deal together. pic.twitter.com/mDyfBTzIGp

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 28, 2025



Deux manières de voir cette info. Soit Nicolas Batum estime qu’il peut aller chercher plus que ces 4,9 millions, ici ou ailleurs, pour briguer une bague avant la fin de sa carrière qui se rapproche quand même doucement. Ou bien Nico choisit de revoir son salaire à la baisse pour re-signer aux Clippers par exemple, permettant de ce fait à sa franchise d’avoir un peu plus de caillasse pour signer d’autres joueurs. Connaissant un peu le fonctionnement de l’ancien capitaine des Bleus cette idée a du sens, reste désormais à parapher quelques chose, dans les prochaines 72h probablement, histoire de mettre, pour Nico, la daronne à l’abri un an de plus et, pour les Clippers, partir à la pêche au gros plus sereinement.

Qui veut d’un joueur expérimenté, polyvalent, bon défenseur, létal dans le corner et essentiel dans le vestiaire ? Balancez vos offres !