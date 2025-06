La Free Agency débute demain soir et on s’active à droite et à gauche pour préparer le terrain, pour mettre la table, pour se faire beau. Petit move hier soir de la part des Blazers, et il concerne un Français !

Après l’annonce concernant Nicolas Batum tombée dans la soirée d’hier, place à quelques news à propos d’un autre ailer français, moins de médailles au compteur mais possédant pour lui la force et la vigueur de la jeunesse : Rayan Rupert.

Trail Blazers exercise 2025-26 team option on the contract of Rayan Rupert. 🏀

Learn more 🔗 : https://t.co/3lEAJnalQL pic.twitter.com/JpDVlaFKer

— Portland Trail Blazers (@trailblazers) June 28, 2025



Avec 3 points et 1,8 rebond de moyenne la saison passée, en moins de 9 minutes de jeu, cela va sans dire que Rayan Rupert ne faisait pas partie des cadres de Chauncey Billups la saison passée. Pour ça Portland est bien outillé, mais le move de la franchise laisse quelques espoirs au Français quant à son statut dans l’Oregon. Certitude désormais, RR touchera la saison 2,2 millions d’euros. A voir désormais si les Blazers ont levé cette option in d’en faire une vraie rotation, ou bien une… monnaie d’échange dans un futur trade, c’est envisageable alors on l’envisage.

La moula est récupérée, ça c’est fait. Nous ce qu’on veut maintenant c’est voir Rayan envoyer des filoches, peu importe le maillot. C’est possible ça ou faut qu’on s’en mêle ?