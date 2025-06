Qui est Mark Walter, le futur propriétaire des Lakers ?

Coup de tonnerre en NBA, après les Celtics en mars dernier, c’est au tour de l’autre franchise mythique de la Grande Ligue d’être vendu : les Lakers. Un montant record, un héritage familial qui prend fin, mais qui est donc Mark Walter, le futur propriétaire des Purple & Gold ?

Natif du même Iowa que la divine Caitlin Clark, Mark Walter est un homme aux multiples diplômes. Un bachelor en business à l’université de Creighton en 1982, puis un autre en 85 dans l’école de droit de Northwestern, école à laquelle il a d’ailleurs donné 40 millions de dollars en 2014 avant d’y créer une bourse avec l’aide de sa femme Kimbra Walter en 2015.

Parce que oui comme vous pouvez vous en douter, Walter est plutôt à l’aise financièrement. Fondateur et CEO de TWG Global Holdings, société qui en contrôle d’autres, la fortune personnelle du futur propriétaire des Lakers serait estimée à 6 milliards de dollars par Forbes. Du flouze qu’il a décidé d’utiliser dans un domaine qui nous intéresse particulièrement : le sport.

🚨Lakers new owner Mark Walter is also the CEO of Guggenheim Partners and the firm manages over $349 Billion in total assets 😳 pic.twitter.com/bxD2dcQNgc

— LakersMuse (@LALMuse) June 19, 2025

Déjà pour les Pourpre et Or, il faisait déjà partie des actionnaires depuis 2021, année durant laquelle Mark Walter a racheté 20% de l’équipe. De même pour l’équivalent féminin des Angelinos, les Sparks de WNBA, dont il possède un sixième, aux côtés d’un petit gars pas très connu répondant au doux nom de Magic Johnson.

Mais le plus gros investissement sportif du presque homonyme de Mister V jusque là se tenait loin du ballon orange, toujours à Los Angeles mais avec une batte dans les mains, les LA Dodgers. Franchise qu’il a racheté via la société Guggenheim Baseball Team pour la modique somme de 2,15 milliards de dollars, et dont il détient personnellement 27% des actions. Le businessman de 65 ans n’a en fait jamais été très loin des Purple & Gold.

En rachetant les Lakers pour 10 milliards (record absolu), Mark Walter vient de réaliser une opération financière plus de quatre fois plus importante que celle réalisée pour les Dodgers. Petit rappel, il avait offert 700 millions de dollars sur 10 ans à Shohei Ohtani, donc quand on verra LeBron sur le parquet accompagné de Luka, Giannis et Jokic, il ne faudra pas faire les choqués.

Mark Walter bought the Dodgers in 2012. Since 2013, the Dodgers have:

12/12 postseason appearances

11 NL West titles

4 World Series appearances

2 World Series wins

They are a premier free agent destination and have become Japan’s team.

The Lakers could not be in better hands. pic.twitter.com/fLzgFKXj8D

— Noah Camras (@noahcamras) June 18, 2025

Un fan de sport et de Los Angeles, qui connaît la franchise sur le bout des doigts et n’a pas peur d’être dépensier. Sur le papier, les supportes des Lakers ont de quoi être rassurés !