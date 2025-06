Scottie Pippen encense Jalen Williams : “Je le vois devenir meilleur que moi”

Ça c’est du compliment XXL hein. Le genre de paroles qui valent presque autant qu’un “Je suis fier de toi” sorti de la bouche de papa et maman. Scottie Pippen, dans une entrevue avec ESPN, est revenu sur les comparatifs établis entre lui et Jalen Williams. Pour la légende des Bulls, c’est bien simple : Jalen Williams va le dépasser.

Le genre de propos qui nous auraient fait devenir rouge maillot des Bulls si jamais ils nous avaient été destinés. Et qui ont, malgré tout le sérieux et la concentration que requièrent ces Finales NBA, touché Jalen Williams (voir plus bas). Le compère de Shai Gilgeous-Alexander est monté progressivement en puissance face aux Pacers, jusqu’à un Game 5 absolument monumental, durant lequel il a montré qu’il était fait d’un bois très rare. En défense, mais aussi en attaque.

Scottie Pippen, à propos de Jalen Williams, dans un entretien pour ESPN :

“Je ne veux même pas dire qu’il sera comme moi, car je ne veux pas limiter ce qu’il fait. Je le vois devenir meilleur que moi, si je peux dire ça comme ça.”

Wow, ça c’est du compliment XXL 😯 pic.twitter.com/4LE5B6x8Y5

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 19, 2025

De quoi s’attirer l’attention des joueurs qui ont, fût un temps, façonné les plus grandes légendes et épopées de l’histoire de la NBA. Scottie Pippen en fait partie, et celui qui a brillé durant les années 90 estime que les comparaisons avec Jalen Williams n’ont pas lieu d’être. Pas pour une question d’égo, mais tout simplement parce que Scottie considère que J-Dub va rapidement devenir meilleur que lui.

“Il (Jalen Williams) est vraiment spécial. J’adore le regarder jouer. Je me vois beaucoup en lui. Je vois un garçon en train de devenir l’un des meilleurs joueurs de la ligue. Il est assurément un joueur capable de mener cette franchise à plusieurs titres. Lui et Shai, bien sûr. Je ne veux même pas le limiter en disant qu’il va devenir comme moi. Je le vois devenir meilleur, si je peux dire ça. Parce que le jeu d’aujourd’hui est comme il est. Ils ont de la liberté offensive, nous n’avions pas ça. Nous faisions tout notre jeu à partir de systèmes. Ces gars ont la liberté de tirer à 3-points, et tout ce genre de choses. Les joueurs d’aujourd’hui ont une meilleure chance de devenir bons, grâce à cette liberté de tirer.”

Bien sûr, un ancien reste un ancien, et comparer les époques est une sorte de base solide qui ne s’efface pas comme ça. Toutefois, l’analyse de Pippen sur le jeu est très juste, notamment concernant la manière d’attaquer. Il n’y a pas si longtemps que ça, ne pas exécuter le système était vu comme un sacrilège. Et aujourd’hui, si la liberté de jeu est grande, il faut néanmoins faire preuve d’une grande intelligence pour ne pas tomber dans le n’importe quoi. Jalen Williams l’a, jusqu’ici, parfaitement compris.