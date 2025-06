NBA Draft 2025 : que peuvent faire les Nets avec le pick 8 (et leurs 3 autres choix) ?

La Draft NBA 2025, c’est dans moins d’une semaine ! D’ici là, on vous propose de regarder, franchise par franchise, quelles sont les options de chacun pour aborder au mieux la suite sur les parquets. On s’occupe ici des Nets, qui ont 4 (!) choix cette année : 8, 19, 26, 27. Pas les numéros du loto, mais assurément de quoi faire un peu de chantier le 25 juin.

Drafter, drafter, drafter, drafter (peu probable)

Les Nets ont 4 choix de Draft. Une belle valise qui peut potentiellement faire arriver 4 joueurs dans l’effectif. Sur le papier, c’est cool, on peut se faire plaisir avec des U20 ultra-talentueux à Brooklyn. Dans les faits, peu probable que cela arrive. Et ce pour plusieurs raisons. Déjà, si l’on se fie aux statistiques, les probabilités de récupérer un gros gros joueur au delà la Lottery sont particulièrement limitées.

De plus, 4 joueurs, c’est 4 places dans le roster qui sont d’office garanties. Et cela, à l’aube d’un été que Shams Charania annonce comme le plus animé de l’histoire en matière de transferts, c’est pas du tout un bon filon. Même si ça ne coûte rien niveau finances, les Nets (Sean Marks et son équipe, plus précisément) veulent avoir de la marge en cas de possibilité d’aller chercher un gros poisson.

Drafter avec le 8 et le 19, échanger les autres (très probable)

Parmi les insiders (Jonathan Givony, Jeremy Woo) qui ont pu avoir quelques bruits de couloirs concernant la stratégie des Nets et le ressenti d’autres exécutifs de la ligue à propos des possibilités de Brooklyn, plusieurs observations se démarquent : sélectionner Kon Knueppel au choix n°8, ça semble être l’option que les différentes rumeurs voient comme étant la plus grande probabilité d’arriver de la soirée du côté des Nets. Attention néanmoins, la Draft réserve bien des surprises. Pour le reste ?

Le pick 19 est mentionné comme une vraie option pour recruter quelqu’un bien que le nom soit encore incertain. Sans doute un ailier, un créateur qui n’ira pas empiéter sur le terrain de Cam Johnson, ni sur celui de Nic Claxton… enfin, s’ils restent cet été. Au-delà du 19, les choix 26 et 27 ne devraient pas être utilisés et donc transférés pour monter, ou pour accompagner un joueur en partance afin de récupérer autre chose.

Tout envoyer ailleurs et tenter un pick très élevé ou un gros poisson

Toujours selon Jonathan Givony, les Nets font partie des équipes (logiquement) frustrées par le résultat de la Lottery. Une année morose où leur nullité n’a même pas soulevé une once de curiosité. Franchement (et faites pas genre) on s’est vraiment royalement battu les steaks de ce qui s’est passé à Brooklyn cette saison, et c’est un jugement objectif. Dans un sens, pas plus mal : ça avance en silence, le succès fera du bruit, ouais parce qu’on fait dans le rap aussi.

Avec une free agency qui s’annonce explosive, la frustration d’une Draft qui s’annonce sympa mais juste parce qu’on vient y déboiter le buffet (sauf les toasts avec le truc violet dessus, c’est infâme) et s’imaginer ce que Flagg aurait pu donner avec cette belle tunique noire et blanche, les Nets peuvent se dire que tout claquer et faire venir Giannis Antetokounmpo serait cool. Dans cette optique, il faudra sans doute envoyer les choix 8 et 19, et les autres aussi dans d’autres deals d’ajustement. Exit Cam Johnson aussi, et retour au sommet de l’Est. Juste pour montrer aux Knicks comment gagner tiens.

Sources : NetsDaily, ESPN