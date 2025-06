Plus qu’une petite semaine avant le début de la Draft 2025 qui nous dévoilera les 30 choix du premier tour ce 25 juin. L’occasion de faire le point sur ce que peut faire chaque équipe avec ses choix respectifs, et aujourd’hui, zoom sur les Pelicans de la Nouvelle Orléans !

Drafter deux jeunes prospects au premier tour

Situation un peu particulière en Louisiane, puisque les Pels se sont déjà montrés actifs dans leur quête de picks. En effet, il y a deux jours, New Orleans a récupéré le 23è choix de cette Draft dans un échange avec les Pacers, et se retrouve désormais avec deux potentiels picks du premier tour : le 7 et le 23.

La solution de facilité serait alors de drafter deux jeunes joueurs avec ces choix. Les Pelicans sont une équipe qui se retrouve un peu partout et nulle part à la fois, un bon effectif sur le papier, mais terni par les blessures cette saison, sans compter le cas Zion Williamson qui vient encore plus foutre le zbeul dans une organisation dont la tête vient de changer. Ramener de la jeunesse pour entamer une nouvelle ère ne serait pas déconnant.

Parmi les profils qui pourraient débarquer avec le pick 7, on en compte trois principaux. Jeremiah Fears, le meneur au handle impressionnant qui pourrait être mentoré par Dejounte Murray. Tre Johnson, un arrière au shoot aussi pur qu’un nouveau-né, et qui pourrait bien aider NOLA dans son spacing. Ou bien Kon Knueppel, toujours un shooteur mais cette fois beaucoup plus off-ball capable de très vite s’intégrer dans un collectif.

En ce qui concerne le pick 23, les Pelicans pourraient renforcer leur secteur intérieur bien vide avec l’apport d’un profil comme celui de Thomas Sorber, pivot très long avec beaucoup de toucher. Les possibilités sont diverses et variées, mais drafter est loin d’être le seul choix qui s’offre à NOLA.

Se servir de leurs picks dans un transfert

New Orleans n’est pas vraiment dans les petits papiers du gros dossier Kevin Durant qui anime les discussions de trade ces dernières semaines, mais de une on ne sait jamais, et de deux, le Slim Reaper est loin d’être le seul candidat à un transfert d’ici la Draft.

Orlando nous l’a prouvé en s’accaparant les services de Desmond Bane, l’intersaison est lancée et avec une Free Agency plutôt restreinte, il faudra certainement passer par des échanges pour espérer améliorer son effectif.

D’autant plus qu’il y a un gros point d’interrogation chez les Pelicans : le dossier Zion Williamson. Entre échecs sportifs à répétition et accusations extra sportives très lourdes, on se doute que Joe Dumars aimerait renvoyer une meilleure image pour son arrivée en Louisiane, un transfert du 1st pick 2019 pourrait aller dans ce sens.

Les Hornets risquent de proposer tout leur effectif pour obtenir un nouveau prétendu criminel, mais avec un potentiel package comprenant Zion, le pick 7 et le pick 23, tous les yeux se rivent évidemment sur le cas Giannis Antetokounmpo. Assez peu probable de le voir bouger d’ici la Draft au vu de ses derniers propos mais bon, ce ne serait pas le premier génie européen à se faire bazarder de son équipe de cœur par surprise.

Utiliser les deux choix pour monter à la Draft

Dernière solution et peut-être la plus probable au vu des dernières rumeurs qui nous parviennent de Kevin O’Connor, la franchise aux grandes ailes essaierait actuellement d’utiliser leurs deux choix pour monter à la Draft, sûrement en récupérant le deuxième pick des Spurs ou le troisième des Sixers.

L’objectif de cette ascension ? S’assurer l’acquisition d’Ace Bailey. L’ailier très puissant de Rutgers, aurait tapé dans l’œil du management louisianais et s’imposerait désormais comme sa priorité.

Petit problème, la valeur de Bailey est en train de s’effondrer jour après jour dans les différentes mocks drafts en raison de son comportement incompréhensible. Il n’a participé à aucun workout depuis le début de sa campagne de “séduction”, et alors qu’il devait enfin se montrer du côté de Philly cette semaine, son camp a annulé l’échéance. C’est pas ce qui va le faire remonter dans l’estime des scouts.

Ace Bailey se voit comme un choix clair du top 3 et souhaite arriver dans une franchise qui lui donnera tout de suite les clés de l’équipe. À l’origine projeté juste derrière Cooper Flagg et Dylan Harper, il est désormais classé sixième dans la dernière mock d’ESPN. Alors est-ce que ça vaut vraiment le coup pour les Pels d’aller le chercher plus haut ? Pas sûr.