Cette nuit, la saison NBA pourrait bien se terminer. Le Oklahoma City Thunder se déplace chez les Indiana Pacers avec une seule ambition : terminer le travail et remporter la première bague de l’histoire de la franchise (les Sonics ne comptent pas). Rendez-vous à 2h30.

Les choses se sont compliquées ces derniers jours pour les Indiana Pacers. Ils menaient 2-1 dans la série avant de perdre deux matchs consécutifs dans le money-time. De quoi faire naître beaucoup de regrets, et le pire, c’est que ce n’est pas la plus mauvaise nouvelle.

Avec ces deux prestations, les hommes de Rick Carlisle seraient en droit de se dire que tout est encore possible, qu’ils ne sont pas loin, mais Tyrese Haliburton est plus handicapé que jamais dans ces Playoffs. Le meneur de jeu a été très gêné par son mollet au Game 5 et il n’est même pas certain qu’il puisse être en tenue cette nuit !

“Il (Tyrese Haliburton) sera scrupuleusement évalué durant les 36 prochaines heures, sera listé incertain pour le match 6 et très certainement en game-time decision. […] Toutes les éventualités sont sur la table.” – Rick Carlisle

Pacers head coach Rick Carlisle said they’re preparing to play Game 6 of the NBA Finals without Tyrese Haliburton, per @1075thefan (https://t.co/x0BeqXSpx2).

Haliburton will be a game-time decision after suffering a right calf strain on Monday. pic.twitter.com/Wwb3oTZN2X

— Evan Sidery (@esidery) June 18, 2025

Alors même si T.J. McConnell est exceptionnel depuis quelques matchs et devrait rendre de fiers services, le prince Hali est la tête du serpent Pacers et, sans lui, la mission se complexifie encore plus.

Le Thunder sent qu’ils ont la meilleure équipe, qu’ils ont planté un glaive dans le dos de leurs adversaires. Il ne leur reste plus qu’à appuyer de toutes leurs forces et mettre fin à la saison NBA. Le Oklahoma City Thunder était favori avant le début de ces Finales, et désormais, ils n’ont jamais été aussi proche de leur rêve.

2h30 est un horrible horaire pour les fans français, mais cette nuit est peut-être la dernière opportunité de regarder la NBA avant le mois d’octobre. C’est peut-être ce soir que Shai Gilgeous-Alexander et ses coéquipiers enfileront leur première bague. Alors forcément, c’est immanquable, que ce soit pour admirer une équipe résiliante repousser l’échéance ou couronner des nouveaux champions !

Source texte : Evan Sidery