C’est parti ! Pendant 30 jours, la rédaction de TrashTalk va revenir sur la saison 2024-25 d’une des franchises NBA. Direction Disney World aujourd’hui, pour faire le bilan de la saison du Orlando Magic.

Ce que TrashTalk avait annoncé

46 victoires et 7è place à l’Est pour Alex ET et pour Bastien, qui voient tous deux le Magic passer par le Play-in pour finalement réussir à se hisser en Playoffs. Les fondations sont solides, la défense est étouffante, le collectif est bien huilé. Toutefois, l’attaque fait encore bader sévère à Orlando et il manque au moins ça pour franchir ce fichu palier encore difficile à atteindre pour l’instant. Unanimité de la part de notre Team Apéro donc.

Ce qu’il s’est vraiment passé

Le Magic a effectivement fini 7e à l’Est, mais avec un bilan tout juste à l’équilibre. 41 victoires pour autant de défaites. L’équipe a fait face à de nombreux imprévus, a longtemps fait le dos rond, mais l’avalanche de blessures était trop importante pour parvenir à réaliser la même prouesse que la saison précédente. Pourtant, ils étaient bien partis.

C’est dans le Top 3 qu’Orlando a commencé sa saison. Paolo Banchero a été tout simplement irrésistible lors des cinq premiers matchs de la saison… juste avant de se blesser aux muscles obliques pour une absence qui se compte en mois. On pense alors que le collectif va s’effondrer mais Franz Wagner active le mode Kaiser et refuse de voir son équipe perdre. Il porte tout le monde sur ses épaules pour justifier l’énorme contrat qu’il a signé au cours de l’été… mais rejoint l’infirmerie à son tour, exactement la même blessure que son coéquipier américano-italien.

C’est à partir de ce moment là que les choses deviennent plus compliquées, mais pas insurmontables pour le Magic qui conserve sa place dans les hauteurs de l’Est. Jalen Suggs pose la meilleure saison statistique de sa carrière et Moritz Wagner est toujours l’un des meilleurs remplaçants de la ligue. Mais histoire que la poisse soit totale, ces deux là vont également se blesser, le premier au dos et au genou, et le deuxième s’est fait les ligaments croisés en fin d’année 2024…

Les quatre meilleurs scoreurs se retrouvent donc à l’infirmerie, ce qui fait que le franchise-player de l’équipe s’appelle désormais Cole Anthony. Peu probable que les gens aient signé pour ça en début de saison mais il va falloir faire avec. Avec ces pépins en cascade, le Magic résiste tant bien que mal mais perd forcément du terrain et se retrouve dans la zone du Play-in. Ils battent les Hawks pour retrouver les Celtics, champions en titre, au premier tour.

Les verts l’emportent sèchement en 5 matchs et rendent les lacunes offensives du Magic beaucoup trop criantes. L’équipe a montré sa dépendance à Paolo Banchero et Franz Wagner, qui ont été les deux seuls joueurs au niveau pour Orlando lors de ces Playoffs.

La saison du Magic en quelques articles

L’image de la saison

Nouvelle identité à venir pour le Magic qui se met au volant de sa DeLorean pour nous sortir des maillots qui sentent bon les nineties, mais avec une petite touche de modernité quand même. Le logo aussi fait peau neuve, avec la fameuse forme ronde que l’on retrouve désormais dans 75% des cas. Les aficionados de Shaquille O’Neal et Penny Hardaway devraient être ravis de la nouvelle direction artistique à Orlando. Le Magic aura un sacré flow l’an prochain et sera en plus compétitif. Que demander de mieux ?

Pourquoi on peut sourire

Parce que même si, au niveau comptable, ça ressemble à une régression, il faut mettre ça en perspective avec la grosse avalanche de blessures subie par le Magic cette saison. Mais tout ça a permis de révéler un sacré collectif et une résilience à toute épreuve. Par exemple, Paolo Banchero était en route vers une All-NBA Team avant sa blessure, Franz Wagner a prouvé qu’il est un potentiel All-Star, avant de se blesser à son tour, Jalen Suggs a progressé et il y a encore pas mal de jeunes qui ne demandent qu’à éclore. La défense est toujours aussi effrayante et ça ne devrait pas changer l’an prochain. Ah, et Desmond Bane arrive aussi.

Pourquoi on peut faire la gueule

Parce que l’attaque d’Orlando est toujours aussi craignos et que Desmond Bane ne pourra pas régler à lui seul tous les soucis à l’avenir. Chaque possession du Magic donnait envie de s’envoyer de l’eau de javel dans les yeux et ce depuis 2012. Aussi, les blessures ont miné la saison d’une équipe qui ambitionnait de craquer le top 3 à l’Est, il va falloir commencer à remettre le staff médical en question à ce rythme car désormais, le Magic veut gagner, beaucoup, et vite.

Et la suite ?

Désormais, le Magic rêve grand, très grand, et veut gagner tout de suite ! Les ambitions sont clairement affichées avec l’arrivée de Desmond Bane. Jeff Weltman a été clair : il veut améliorer l’attaque quitte à se montrer très agressif, et il a tenu parole. Avec Paolo Banchero, Franz Wagner et désormais Desmond Bane, c’est un petit “big 3” de jeunes joueurs qui pourrait prendre forme à Orlando, et l’équipe n’a peut-être pas fini ses ajustements. Il y a encore le choix de Draft n°25 pour modeler l’effectif. Dans une Conférence Est plus ouverte que jamais, le Magic se positionne comme un candidat très sérieux, en tout cas sur le papier. Maintenant, il va falloir assumer.

Source stats : TrashTalk