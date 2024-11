Vainqueur des Sixers la nuit dernière, le Magic a enchaîné une cinquième victoire de suite. Dans le rôle de patron ? Franz Wagner, qui a encore lâché une performance XXL pour porter les siens. L’ailier allemand est la première raison de la grande forme d’Orlando.

Quand on a appris que le franchise player du Magic Paolo Banchero serait blessé plusieurs semaines, on s’est logiquement tournés vers Franz Wagner. L’heure était venue de step-up pour l’Allemand pesant 224 millions de dollars. Si ça a été un poil compliqué au début, la faute notamment à un virus tenace, il faut bien avouer que Wagner relève le challenge avec brio depuis une dizaine de jours.

Les 7 derniers matchs de Franz Wagner

vs Thunder : 22 points, 4 rebonds, 2 passes, 2 interceptions (défaite)

22 points, 4 rebonds, 2 passes, 2 interceptions (défaite) vs Pacers : 28 points, 8 rebonds, 6 passes (défaite)

28 points, 8 rebonds, 6 passes (défaite) vs Pelicans : 27 points, 5 rebonds, 6 passes, 2 interceptions (victoire)

27 points, 5 rebonds, 6 passes, 2 interceptions (victoire) vs Wizards : 23 points, 4 rebonds, 7 passes (victoire)

23 points, 4 rebonds, 7 passes (victoire) vs Hornets : 32 points, 8 rebonds, 5 passes, 3 interceptions (victoire)

32 points, 8 rebonds, 5 passes, 3 interceptions (victoire) vs Pacers : 29 points, 3 rebonds, 6 passes (victoire)

29 points, 3 rebonds, 6 passes (victoire) vs Sixers : 31 points, 11 rebonds, 6 passes, 2 interceptions (victoire)

Scoring, polyvalence, et succès collectif, pas de doute c’est de la Deutsche Qualität.

Sur la série actuelle de cinq victoires du Magic, Franz Wagner tourne à 28,4 points, 6,2 rebonds, 6 passes et 1,8 interception de moyenne, à 46,4% au tir dont 34,2% à 3-points et 90% aux lancers-francs. Il a pris les commandes de l’attaque tout en participant au magnifique effort collectif d’Orlando sur le plan défensif (cinq matchs à maximum 94 points encaissés !).

Franz Wagner, vraiment fort fort le step up en novembre.

Y’en a d’autres, Anthony Black aussi et Tristan Da Silva font plaisir, mais pour un mec comme Franz qui débarquait cette année avec une prolongation de contrat de star, il joue comme tel.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 16, 2024

Les sceptiques de Franz ou du Magic diront que les adversaires des dix derniers jours n’étaient pas les plus redoutables. Certes, Orlando profite d’un calendrier assez favorable et d’un enchaînement de matchs à la maison, mais ça ne change rien au fait que Franz joue comme un All-Star, à un moment où le Magic en a le plus besoin. Avec un bilan de huit victoires – six défaites, Orlando est aujourd’hui troisième de l’Est après un départ compliqué.

“Je ne suis même plus surpris. C’est ça le plus impressionnant. Je m’attends à ce qu’il réalise ce genre de choses. Cela ne me fait plus rien de le voir marquer 30 points, c’est tellement normal désormais.” – Moe Wagner, joueur du Magic et frère de Franz

Sans Paolo Banchero, Franz Wagner a logiquement plus de responsabilités offensives sur ses épaules. Plus de responsabilités, mais donc aussi plus d’attention de la part des défenses adverses. Cela lui a demandé une petite période d’adaptation mais Wagner semble désormais avoir franchi un cap supplémentaire dans son jeu.

Hier face aux Sixers, il a non seulement inscrit 31 points avec 11 rebonds et 5 tirs primés (record perso cette saison), mais il a aussi confirmé ses progrès dans le playmaking avec six nouvelles passes décisives. Cela fait maintenant 30 assists pour seulement 5 pertes de balle (!) lors de la série de cinq victoires consécutives du Magic. Des chiffres impressionnants qui montrent le niveau de maturité atteint par Wagner en ce début de saison. Certains joueurs perdent en efficacité et ont plus de déchets (logique) quand ils ont plus souvent la balle en main, mais pas Franz !

“Le fait de voir les couvertures défensives encore et encore, je sais comment les contrer. J’essaye de rester agressif, et je sais que je peux improviser sur le terrain. Vous ne pouvez pas tout prédéterminer, certaines choses se passent dans le flow du jeu, et c’est là où le basket est le plus fun.” – Franz Wagner, après Magic – Sixers

S’il continue sur cette dynamique, avec ou sans Paolo Banchero, c’est tout simplement vers une première nomination All-Star que Franz Wagner pourrait se diriger.