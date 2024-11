Toujours invaincus après avoir remporté un 14e match consécutif la nuit dernière contre Chicago, les Cavaliers ont encore pu compter sur un début de match sensationnel en attaque. Exploser l’adversaire dès le premier quart-temps, c’est une spécialité à Cleveland cette saison.

Si les Cavs affichent aujourd’hui le meilleur bilan NBA avec 14 victoires en 14 matchs, c’est notamment parce qu’ils possèdent la meilleure efficacité offensive de toute la Ligue (121,8 points pour 100 possessions). Et s’ils possèdent la meilleure efficacité offensive de toute la Ligue, c’est notamment parce qu’ils cartonnent en attaque dans les premiers quart-temps.

Aujourd’hui, Cleveland affiche une moyenne de 33,4 points dans le premier quart. C’est la meilleure marque en NBA, juste devant les Celtics (33,2) et largement devant tout le reste de la concurrence (Memphis est 3e avec 31,5 points).

Les Cavaliers dans les premiers quart-temps cette saison

Points (score du quart-temps) :

33 (33-32)

28 (28-29)

28 (28-25)

22 (22-18)

42 (42-23)

34 (34-16)

30 (30-38)

35 (35-31)

29 (29-34)

39 (39-22)

34 (34-28)

34 (34-35)

31 (31-27)

49 (49-34)

33,4 points de moyenne donc dans les douze premières minutes, et dix quart-temps remportés sur 14. Plutôt pratique pour gagner des matchs de basket.

La plus grosse démonstration offensive de Cleveland en début de match cette saison, c’était sans doute la nuit dernière contre Chicago :

Premier quart temps historique des Cavs :

49 points

18/22 au tir (86% !!!!)

7/10 à trois points

C’est un putain de déluge.

49 points, c’est tout simplement un record de franchise. Et pas que dans le premier quart-temps, dans TOUS les quart-temps.

Alors qu’Evan Mobley était absent, le trio Darius Garland – Donovan Mitchell – Jarrett Allen s’est régalé face aux Taureaux, scorant 37 des 49 points de Cleveland sur la période. Spida a rapidement pris feu avec des 3-points en première intention et en sortie d’écran. La connexion Garland – Allen sur pick-and-roll a fait très mal aux Bulls, le premier se baladant dans la “défense” de Chicago et le second profitant des caviars de son meneur pour scorer à l’intérieur.

Alors certes, en face il n’y avait pas beaucoup de résistance. La défense extérieure des Bulls était en mode portes de saloon, et ce n’est pas Nikola Vucevic qui va aller protéger l’arceau de son équipe. Mais en matière de rythme de jeu, d’exécution offensive et de shotmaking, les Cavs sont de plus en plus redoutables. Mitchell et Garland sont en feu dans le backcourt, et la menace qu’ils représentent ouvre de multiples opportunités en attaque. Cleveland a également le luxe de posséder un banc productif, Caris LeVert et Ty Jerome faisant des misères à leurs adversaires en ce début de saison.

Tout ça pour dire que les Cavaliers ne sont pas loin d’être injouables en ce moment.

“Nous avons une alchimie incroyable. Les joueurs se comprennent incroyablement bien. Ils se respectent et c’est magnifique à voir. Nous avons nos scoreurs mais on a aussi de bons passeurs, de bons connecteurs. […] La balle bouge, c’est ‘Warrioresque’ et c’est superbe à voir.” – Kenny Atkinson, coach des Cavs et ancien assistant aux Warriors

