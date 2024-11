En difficulté en attaque depuis le début de la saison, Bam Adebayo a réalisé peut-être son meilleur match offensif la nuit dernière à Indiana, confirmant par la même occasion sa performance solide à Detroit quelques jours auparavant. De quoi redonner le sourire à Erik Spoelstra.

30 points dont 27 en deuxième mi-temps (!), 11 rebonds, 7 passes, 5 steals, le tout à 10/17 au tir (2/3 à 3-points) et 8/9 aux lancers-francs.

La nuit dernière à Indiana (NBA Cup), Bam Adebayo a pris les choses en main pour remettre le Heat sur le droit chemin, Miami restant sur quatre défaites en cinq matchs dont une cruelle à Detroit, quand Coach Spo a fait une grosse gaffe en fin de match. Cette fois-ci, pas de gaffe, mais une victoire convaincante grâce à un Bam sur tous les fronts.

Tournant à seulement 15,3 points de moyenne à un misérable 40,7% au tir avant cette perf’ XXL, Adebayo se devait de réagir. Car malgré son impact défensif et sa polyvalence globale, le Heat ne peut pas vraiment survivre avec une production offensive aussi faiblarde de sa part, surtout quand Jimmy Butler est à l’infirmerie. Alors Bam s’est réveillé au scoring, pour le plus grand bonheur de son coach.

“C’est une leçon à retenir pour tous les jeunes joueurs” a déclaré Spoelstra après le match. “Si vous voulez avoir plus de réussite au tir, concentrez-vous d’abord sur tout le reste. Bam a été exceptionnel ces deux derniers matchs en faisant tout ce qu’il faut pour gagner, cela a résulté en une seule victoire. Mais waouh, c’est une force de la nature. Il s’est concentré sur la défense, le rebond, la création, rouler vers le panier, le rebond offensif. Et au bout d’un moment, le karma revient en votre faveur.”

Erik Spoelstra ne perd jamais une occasion pour saluer la polyvalence et le leadership de Bam Adebayo, même dans les moments compliqués. Mais désormais, on attend de Bam qu’il enchaîne les performances de ce type pour aider Miami (bilan de cinq victoires pour six défaites) à enfin lancer sa saison. Cela ne veut pas dire planter 30 pions tous les soirs, mais ça veut dire être plus impactant et régulier au scoring.

Je suis pas sûr sûr mais je crois que Bam Adebayo est en train de retrouver son touché au tir, de quoi lancer véritablement sa saison. Miami en a besoin.

Le Heat rencontrera à nouveau Indiana dimanche soir, avant d’enchaîner trois matchs à la maison contre Philadelphie, Dallas et Milwaukee. Bam Adebayo peut-il confirmer son regain de forme ?

