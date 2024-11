Cinq matchs sont au programme cette nuit en NBA dont un appétissant San Antonio Spurs – Dallas Mavericks à 2h30 du matin. Si vous ne savez pas quoi faire de votre samedi soir, la réponse est toute trouvée !

Le programme NBA du soir

21h00 : Hornets – Bucks

2h00 : Pelicans – Lakers

2h00 : Celtics – Raptors

2h30 : Mavericks – Spurs

4h00 : Kings – Jazz

Victor Wembanyama vs Luka Doncic

Nouveau derby texan ce soir en direct de Dallas. Luka Doncic et ses amis reçoivent les San Antonio Spurs qui, malgré s’être fait mal à la jambe ce vendredi face aux Los Angeles Lakers a confirmé, en conférence de presse qu’il devrait jouer ce soir.

Victor Wembanyama est arrivé en conférence de presse en ayant visiblement mal à la jambe, mais il assure ne pas être blessé : « J’ai pris un gros coup (au genou), mais ce n’est qu’un coup. Rien de tordu, donc tout va bien. »

Il dit qu’il devrait pouvoir jouer demain, à Dallas. pic.twitter.com/E3jX7ile6m

— Benjamin Moubèche (@BenjaminMoubech) November 16, 2024

Les deux superstars européennes sont deux des plus grands talents de la planète orange et une rivalité qui pourrait bien s’installer année après année. Rajoutez à cela les présences de joueurs comme Kyrie Irving, Klay Thompson ou encore Chris Paul, qui vient de dépasser la barre des 12 000 passes décisives en carrière et ça vous donne un match assez immanquable.

Un match à heure française

Mais avant cela, les couche-tôt auront la chance d’avoir un match de NBA avant même le Sunday Night Live. LaMelo Ball et ses coéquipiers recevront les Milwaukee Bucks pour un match entre équipes souhaitant se rapprocher de la tête de la Conférence Est.

L’occasion pour les fans français de voir Tidjane Salaün et Moussa Diabaté en direct tandis que Giannis Antetokounmpo aura pour mission de gâcher la fête. Le Grec est en pleine forme après ses 59 points face aux Detroit Pistons.

Mais aussi …