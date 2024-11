Pour ce dernier Masters de la saison avant l’étape finale à Hong Kong le week-end prochain, 3×3 paris avait fort à faire lors de la phase de poule. C’est passé ric-rac mais c’est passé, ça part en quarts, rendez-vous demain matin !

Un premier match compliqué face à Vienne, formation composée de trois champions d’Europe 2024 et de l’un des plus gros joueurs du circuit. Ça a failli le faire mais ça a pêché sur la fin, avant une nette réaction contre Ulaanbaatar 90 minutes plus tard. La victoire de la formation mongole face à Vienne nous fait alors sortir les calculettes mais puisqu’il faut bien récompenser les vrais bégés ce sont donc Franck Seguela, Alex Vialaret, Hugo Suhard et Paul Djoko qui grattent la deuxième place de la poule derrière les Viennois. Pas de Jules Rambaut d’ailleurs, qui se prépare pour écraser Hong-Kong le week-end prochain.

La suite de la compétition ? Demain matin, 8h30, face aux jeunes prodiges allemands de Sankt Pauli, auteurs de l’exploit du jour en ayant battu les Serbes de Ub, meilleure équipe du monde cette saison. Ce qui ouvre au passage un joli tableau à 3×3 Paris, puisqu’en cas de victoire face à Agyeman, Giessman et Machinman nos héros joueront le vainqueur du quart entre les Lituaniens de Raundondvaris et les Lettons de Kandava, emmenés par ce routier grognon de Krumins.

Mais un match après l’autre comme dirait… l’autre, et c’est donc face à la jeunesse allemande que les Français devront faire face demain. Ça fait très troisième guerre mondiale dit comme ça, alors gagnez-moi cette guerre, qu’on en finisse !