LaMelo Ball et les Hornets jouent un sale tour aux Bucks (115-114)

En préambule de cette nuit de NBA, on avait un match entre Hornets et Bucks, aux allures d’affrontement entre les derniers de la classe à l’Est. Et ce match n’a pas forcément tourné à l’avantage de l’équipe à laquelle on pensait.

Ce match a été disputé de bout en bout et les deux équipes ne se sont jamais réellement détachées au score. Les Bucks, pourtant privés de Damian Lillard, ont commencé tambour battant dès le premier quart-temps avec Taurean Prince en leader offensif des Daims, chose que tout le monde avait évidemment vu venir alors que Giannis n’est pas forcément dans la zone au shoot et évolue à un niveau inférieur à celui auquel il nous a habitués (doucement, ça ne veut pas dire qu’il est pourave non plus).

Mais les Hornets s’accrochent malgré un LaMelo Ball maladroit et un Brandon Miller qui n’est pas en reste non plus. Au niveau des Français, c’est pareil puisque le plus en vue n’est pas forcément celui auquel on pourrait penser si l’on se réfère uniquement à la position lors de la Draft. Moussa Diabaté fait un chantier monstre dans la raquette tandis que Tidjane Salaün se montre plus discret et maladroit dans ce match (avec moins de temps de jeu, il faut le souligner). Les Bucks repartent au vestiaire avec une courte avance, le score est de 63 à 59 et Taurean Prince en est déjà à 15 points.

Au retour des vestiaires, les hommes de Doc Rivers accélèrent un peu mais restent à portée de tir, dans tous les sens du terme puisque grâce notamment à Grant Williams, Tre Mann ou encore Josh Green, les Frelons reviennent à hauteur et passent même devant, ce qui promet une fin de match à suspense en Caroline du Nord.

En face, même lorsqu’il donne l’impression d’être moins souverain, Giannis pose un triple-double en à peine deux quart-temps et demi (22 points, 15 rebonds et 12 passes), mais en face, il y a un certain Moussa Diabaté qui contrôle la raquette avec 10 de ses 14 rebonds pris en attaque pour permettre aux Hornets d’avoir beaucoup de secondes chances. C’est ultra serré et ça se rend coup pour coup au Spectrum Center. Le Greek Freak pose un énorme tomar sur la truffe de Miles Bridges pour répondre à un tir lointain dans le corner de ce dernier.

GIANNIS WITH THE POSTER.

pic.twitter.com/ISswJu6Kms

— Hoop Central (@TheHoopCentral) November 16, 2024

C’est alors que LaMelo Ball prend les choses en main et décide de porter tous ses coéquipiers sur son dos recouvert de tatouages, un tir avec la faute permet à son équipe de repasser devant, mais c’est sans compter sur l’improbable Pat Connaughton qui inscrit un tir à 3 points et un lay-up acrobatique pour redonner l’avantage à ses Bucks. Il reste 19 secondes à Charles Lee pour élaborer un plan, qui se résume à laisser faire le fils de LaVar, et espérer un coup du sort. Et vous savez quoi ? C’est exactement ce qu’il va se passer : le meneur arrive dans la raquette et bénéficie d’une faute très, trèèèèèès discutable sifflée contre Giannis, deux lancers, LaMelo Ball ne tremble pas et met les deux.

LaMelo Ball drew a game winning foul by tripping on his own feet 🤣 pic.twitter.com/0gJtGlWHTu

— Bad Sports Refs (@BadSportsRefs) November 16, 2024

Le dernier ballon dans les mains du Grec ne changera rien, les Hornets repartent victorieux à l’issue de ce match hâletant, sur le score de 115 à 114, et se placent comme une équipe pas trop dégueu à l’Est ! Concernant les Bucks, l’arrière-train de Doc Rivers commence à chauffer, lui qui ne semble pas trouver les solutions nécessaires pour faire décoller sa team…