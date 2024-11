Dans la victoire face aux Bucks, un Français s’est beaucoup distingué du côté de Charlotte, et son nom pourrait bien vous surprendre.

A la lecture de ce passage, vous pourriez penser que Tidjane Salaün a enfin eu plus de temps de jeu et l’a mis à profit, mais l’ancien Choletais ne parvient pas encore à peser énormément dans le roster de Charles Lee. Avec 3 points à 1/4 aux tirs dont 1/3 de loin, 1 rebond et 2 passes en 9 minutes, il fait ce qu’il peut mais malheureusement, pas assez pour qu’un article lui soit dédié sur TrashTalk ce soir.

Non, cet intérieur Français dont il est question aujourd’hui, c’est Moussa Diabaté, l’ancien de l’université du Michigan a fait du sale dans la raquette et a sorti son meilleur match de la saison face aux Bucks de Giannis. 12 points à 6/7 aux tirs, 14 rebonds dont 10 offensifs, 2 passes décisives et 3 contres sont à mettre au crédit du pivot remplaçant des Frelons.

Les 4 derniers matchs de Moussa Diabate :

0 point – 15 rebonds – 3 contres

4 points – 11 rebonds – 0 contre

12 points – 15 rebonds – 3 contres

12 points – 14 rebonds – 3 contres

Un merveilleux début de saison à Charlotte pour le natif de Paris.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 16, 2024

Mais plus que de simples statistiques bien garnies, c’est surtout dans l’impact qu’il faut saluer la performance de Moussa Diabaté. L’intérieur a pesé des deux côtés du parquet pour aider sa team à l’emporter au Spectrum Center. En attaque, il permet à ses gars d’avoir pas mal de munitions en rab, et les Hornets en ont profité pour inscrire 13 points sur seconde chance. Et en défense, il a sorti les barbelés pour dissuader quiconque de venir s’aventurer dans “sa” raquette.

Pas toujours flamboyant dans le jeu avec son style “à l’ancienne”, il a été très précieux pour Charles Lee et ses coéquipiers. Son début de saison en Caroline du Nord est couronné de succès, individuellement, où il se fait sa place dans la rotation, et collectivement, où les Frelons ont certes un bilan négatif de 5 victoires pour 7 défaites, mais qui leur permet pour l’instant d’accéder au Play-in Tournament.

Evidemment, au bout de 12 matchs, c’est une conclusion bien hâtive, mais force est de constater que l’apport de Moussa Diabaté à Charlotte est indéniable.

LA PERF DE MOUSSA CE SOIR ! 🇫🇷

12 POINTS

14 REBONDS

3 BLOCKS

6/7 FG@MoussaDiabate_ x @hornets #NBASaturdays pic.twitter.com/K0N8OWPSyz

— NBA France (@NBAFRANCE) November 16, 2024