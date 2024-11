Highlights : le triple-double de Giannis Antetokounmpo face aux Hornets !

Malgré la défaite face aux Charlotte Hornets et un game-winner loupé, Giannis Antetokounmpo a réalisé une performance extrêmement complète ce samedi soir. Le Grec termine la rencontre avec 22 points, 15 rebonds et 12 passes décisives.

Giannis Antetokounmpo fait partie des joueurs dont les performances restent impressionnantes même dans les mauvais soirs. Ce samedi, son adresse a été discutable face aux Hornets et pourtant, la superstar des Bucks avait réussi un triple-double après deux quarts temps et demi. Il s’est illustré tout au long du match et ce jusqu’à la fin avec un énorme drive sur Miles Bridges qui a redonné de l’espoir aux siens. Malheureusement, c’est aussi lui qui a été sanctionné par le corps arbitral pour une faute très, très discutable sur LaMelo Ball a quelques secondes de la fin du match. En somme, il est passé par toutes les émotions et nous avec.