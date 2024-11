LeBron James, cinquième joueur le plus capé de l’histoire de la NBA !

LeBron James est un monstre longévité, jusque-là pas de surprise. L’ailier des Los Angeles Lakers est devenu cette nuit face aux New Orleans Pelicans, le cinquième joueur avec le plus de matchs disputés en NBA.

LeBron James a disputé cette nuit, face aux New Orleans Pelicans le 1505e match de saison régulière de sa carrière en NBA, ce qui équivaut à plus de 18 saisons complètes sur les terrains. Le résultat d’une carrière à la régularité exceptionnelle autant dans les performances que dans l’intégrité physique.

Le joueur des Los Angeles Lakers est, avec cette marque, devenu le cinquième homme le plus capé de l’histoire de la NBA. Devant lui, Robert Parish, Kareem Abdul-Jabbar, Vince Carter et Dirk Nowitzki résistent encore.

Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving into 5th all-time in GAMES PLAYED! pic.twitter.com/VkfdB49LgB

— NBA (@NBA) November 17, 2024

Sauf blessure, LeBron James sera deuxième du classement à la fin de cet exercice 2024-25 et dépassera le mythique pivot des Boston Celtics lors du suivant.

Un record de plus à venir pour le joueur de 39 ans le plus impressionnant de l’histoire de la Grande Ligue.

Source texte : NBA