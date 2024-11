LeBron James et les Lakers clutchs face aux Pelicans (104-99)

Les Los Angeles Lakers ont réalisé une très belle deuxième mi-temps face aux New Orleans Pelicans pour s’imposer en fin de match (104-99). LeBron James a scellé l’affaire avec deux paniers consécutifs à 3-points.

Menés 56 à 46 à la mi-temps, les Los Angeles Lakers sont parvenus à se ressaisir pour décrocher une belle victoire sur le parquet des New Orleans Pelicans. La franchise pourpre et or décroche son neuvième succès de la saison en 13 matchs et confirme sa belle faculté dans les rencontres serrées.

Cette fois, c’est LeBron James qui a pris les choses en main dans le money-time. Alors que son équipe était encore menée de deux points à moins de deux minutes de la fin, le King a converti deux tirs à 3-points consécutifs pour faire basculer la rencontre.

Très peu en vue ce soir, le King envoie deux bombes depuis le parking pour permettre aux Lakers de repasser devant et d'arracher une belle victoire sur le parquet des Pelicans !

Pourtant, avant, le joueur de 39 ans n’était pas forcément dans son assiette et la révolte est venue d’Anthony Davis (31 points et 14 rebonds) et d’un Dalton Knecht auteur de son meilleur match en carrière (27 points et 7 rebonds).

Dans leurs sillages, les Lakers ont remporté le troisième quart-temps 29 à 15, histoire de faire plus qu’effacer le déficit concédé en première mi-temps.

Sans Zion Williamson, Dejoute Murray, CJ McCollum, Herb Jones ou encore Trey Murphy III, les Pelicans se sont bien défendus derrière un Brandon Ingram semblant plus que jamais intégré au projet de la franchise de la Nouvelle-Orléans.