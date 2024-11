Jayson Tatum a inscrit le deuxième buzzer-beater de sa carrière cette nuit. L’ailier des Boston Celtics a offert la victoire aux siens (126-123) face aux Toronto Raptors sur un superbe tir à 3-points après cinq minutes de prolongations.

Jayson Tatum a eu l’occasion de tuer la rencontre dans le temps règlementaire face aux Toronto Raptors et a envoyé une brique qui commençait à être un sujet de moquerie des internets … mais rira bien qui rira le dernier.

L’ailier des Boston Celtics ne s’est pas dégonflé et a repris un tir décisif cinq minutes plus tard ! Cette fois, le champion olympique a fait mouche et s’est offert le deuxième buzzer-beater de sa carrière.

🚨 LE BUZZER-BEATER DE JAYSON TATUM FACE AUX RAPTORS !!! 🚨pic.twitter.com/LvC8fbXv2n

Pourtant, la rencontre a longtemps été dominée par les Toronto Raptors. Les Canadiens ont eu un nombre incalculable d’occasions de finir le match, mais ont craqué face à la pression des champions en titre, laissant notamment trop de points en route sur la ligne des lancers-francs dans le dernier quart-temps.

Jakob Poeltl (35 points et 12 rebonds à 16/19 au tir) et RJ Barrett (25 points, 10 rebonds et 15 passes décisives) ont été exceptionnels. Ils ont mené la vie dure à leurs adversaires du soir et il ne s’en est pas fallu de grand chose pour que la victoire bascule dans l’autre camp.

Comme souvent depuis le début de la saison, les Boston Celtics ne pratiquent pas leur meilleur basket, mais comme souvent, ils trouvent des moyens de s’imposer. Cette nuit, c’est passé par un tir exceptionnel de Jayson Tatum !