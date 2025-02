En l’emportant face à son ancienne équipe des Mavericks, triple-double en prime, Luka Doncic a pu prendre sa revanche sur le manager de Dallas Nico Harrison. Mais Luka le dit lui-même : il aura besoin de temps pour se remettre définitivement du choc accompagnant son transfert aux Lakers début février.

Luka Doncic a eu du mal à fermer l’œil lors de la nuit précédant ses retrouvailles avec les Mavericks. Comment pouvait-il en être autrement au vu de toutes les émotions traversant son esprit ?

On parle d’un joueur qui a passé quasiment sept ans à Dallas en tant que franchise player. Il est devenu une superstar chez les Mavs et a grandi en tant qu’homme dans le Texas. Il restait sur une participation en Finales NBA il y a quelques mois à peine. Il était adoré dans la ville texane et a été transféré à la surprise générale dans la franchise la plus glamour de la Ligue, récoltant dans le même temps un certain nombre de critiques sur sa condition physique, son poids et son éthique de travail.

Cette nuit à Los Angeles, trois semaines et demie après son transfert, Luka Doncic a retrouvé ses anciens coéquipiers pour la première fois, dont son “Hermano” Kyrie Irving, tout ça sous les yeux de l’homme qui l’a tradé : Nico Harrison. Pour toutes ces raisons, ce match contre Dallas était compliqué à gérer sur le plan émotionnel.

“C’était un match bizarre, un match différent (des autres). Je ne peux même pas vous expliquer quels types d’émotions j’ai pu ressentir, je peux juste vous dire qu’il y en a eu beaucoup quand j’ai vu mes anciens coéquipiers (de Dallas), j’ai joué et traversé beaucoup de choses avec ces gars-là.” – Luka Doncic

Luka est clairement soulagé que ce match pas comme les autres soit désormais derrière lui, et pense que cette grande étape de franchie peut l’aider à avancer.

Néanmoins, le Slovène l’avoue : ce n’est pas un match face aux Mavericks trois semaines après son transfert qui va lui permettre de totalement passer à autre chose, et de laisser définitivement derrière lui les nombreux souvenirs accumulés à Dallas.

“Tourner la page, cela va prendre du temps, je pense”, a déclaré Luka après le match. “Ce n’est tout simplement pas idéal. Comme je l’ai dit, je suis heureux que ce match soit derrière moi. Il y avait beaucoup d’émotions. Ça va aller, petit à petit. Chaque jour est meilleur.”

Une autre grande étape qui pourrait l’aider à tourner la page, c’est le match du 9 avril prochain entre les Lakers et les Mavs à Dallas. Ce sera le premier retour de Luka Doncic à l’American Airlines Center depuis son transfert.

Source texte : conférence de presse d’après-match

Luka Dončić was asked if facing the Dallas Mavericks gave him closure about the trade.

“The closure is going to take a while, I think… It’s not ideal, but like I said, I’m glad this game is over. There’s a lot of emotions, but we go little by little, and every day is better.” pic.twitter.com/cl4Wfvifc2

— Grant Afseth (@GrantAfseth) February 26, 2025