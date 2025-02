Pour les grandes retrouvailles entre Luka Doncic et Dallas cette nuit, le manager général des Mavericks Nico Harrison avait logiquement fait le déplacement à Los Angeles. Et il s’est bien fait chambrer par les fans des Lakers !

“Merci Nico ! Merci Nico !”

Lors d’un passage de Luka Doncic sur la ligne des lancers-francs, la fanbase californienne s’est unie pour remercier l’homme qui a transféré le phénomène slovène aux Lakers début février. Un transfert qui ressemble à un cadeau du ciel pour les supporters californiens.

La salle des Lakers qui crie “THANK YOU NICO” pendant les lancers de Luka Doncic 😭😭😭😭pic.twitter.com/mU5OfcZ20W

Arborant fièrement un costard “bleu Mavericks”, Nico Harrison était arrivé à la Crypto.com Arena très tôt, lui qui a notamment assisté à l’échauffement de Luka Doncic avec les Lakers pendant que les tribunes étaient encore majoritairement vides.

Image assez incroyable : Luka a réalisé des pompes sur le parquet pendant que Harrison était à l’autre bout du terrain.

Luka misses a half court shot pregame a d has to do pushups and finishes with a dunk. pic.twitter.com/r8F9cRQhvn

Alors que certains fans des Mavs présents dans la salle n’ont pas hésité à afficher des pancartes contestant le transfert de Doncic, Nico Harrison a vu le Slovène lâcher un triple-double face à Dallas pour aider les Lakers à l’emporter.

Nico a sûrement connu mieux comme soirée…

Les images de Nico Harrison et Luka Doncic à Los Angeles

Nico Harrison and Rob Pelinka in the house for Mavs-Lakers 👀 pic.twitter.com/cZKpmbsJfi

Mavs GM Nico Harrison watching Luka’s warmups 👀 pic.twitter.com/XIptJMvqpB

If a picture is worth a thousand words, this one might be worth a million. pic.twitter.com/goxeM9rkGT

A Mavs fan holds a sign about loyalty directly behind Dallas Mavericks GM Nico Harrison — as Luka Doncic warms up in the background for the Los Angeles Lakers… #NBA #dallas #mavs #mavericks #dallasmavs #dallasmavericks #mffl #lakers #losangeles #luka #lukadoncic pic.twitter.com/VQp4DLk0Rf

LUKA DROPS A TRIPLE-DOUBLE TO BEAT HIS FORMER MAVS TEAM 🔥🍿

19 PTS

15 REB

12 AST

Look away, Nico Harrison 👀 pic.twitter.com/prpNumNrrO

