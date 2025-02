Pour ses grandes retrouvailles avec les Dallas Mavericks cette nuit, Luka Doncic n’a pas été parfait mais il a tout même sorti un gros triple-double (19 points, 15 rebonds, 12 passes) dans la victoire des Lakers. De quoi entrer dans une classe à part.

On ne pensait jamais écrire cette phrase car on ne pouvait pas imaginer un scénario dans lequel Luka Doncic porte un autre maillot que celui de Dallas dans sa carrière. Mais on peut le dire désormais : le Slovène a réalisé un triple-double contre l’ensemble des 30 équipes NBA, Mavericks inclus.

Luka rejoint ainsi son coéquipier LeBron James et Russell Westbrook, qui étaient les deux seuls joueurs avant Doncic à réaliser un tel exploit.

Luka in ELITE company 💪

He joined LeBron and Russ as the only three players to post a triple-double against all 30 NBA teams 🤯 pic.twitter.com/zYoUwFgGSZ

— Yahoo Sports (@YahooSports) February 26, 2025

Luka Doncic possède désormais 81 triple-doubles au compteur dans sa carrière : 80 en tant que joueur de Dallas et donc 1 en tant que joueur des Lakers. Il est septième au classement all-time derrière son ancien coach à Dallas Jason Kidd (107) et son nouveau coéquipier des Lakers LeBron James (122).

À quasiment 26 ans (il les aura dans deux jours), Doncic a tout le temps devant lui pour continuer de gravir les échelons. Au grand dam des fans des Mavs…

Source texte : Yahoo Sports