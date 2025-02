Les Lakers résistent à Kyrie Irving (107-99)

Au-delà des retrouvailles entre Luka Doncic et les Mavs, il y avait un match de basket à jouer et les Lakers ont bien failli se faire surprendre par Kyrie Irving, mais LeBron James a réussi à ramener la victoire aux siens (107-99).

On ne va pas rappeler le contexte assez particulier de ce match, tout le connaît. Luka Doncic retrouvait les Mavs pour la première fois depuis le fameux transfert, survenu il y a maintenant trois semaines.

Face à l’ampleur de l’événement, tous les regards de la planète basket étaient rivés vers la Crypto.com Arena pour voir si le Slovène allait exploser son ancienne équipe. Alors, spoiler alert : ce n’est pas arrivé, mais on a eu un bon match de basket.

Sur les premières actions, c’est bien sûr Luka Doncic qui brille et qui arrangue un banc qu’il a si bien connu. Sauf que l’autre joueur qui va briller ne porte pas un maillot des Lakers, mais de Dallas puisqu’il s’agit de Kyrie Irving.

Et il regarde le banc des Mavs après avoir fait ficelle hahaha J’ADORE !pic.twitter.com/jhfaqnDJgj

Le meneur va porter les Mavs de la première à la dernière minute.

Lors du premier quart-temps, les Angelinos rendent hommage à Anthony Davis, mais surtout ils dominent derrière un Luka Doncic solide.

Mieux encore, le Slovène frôle le triple-double au moment de rejoindre les vestiaires, mais en seconde période, la tendance s’inverse.

Le duo Kyrie Irving / Klay Thompson décide de prendre les choses en main et recolle au score. Malgré tout, avec un bon Luka Doncic à la distribution et la doublette LeBron / Austin Reaves qui assure le scoring, Los Angeles parvient à avoir quelques points d’avance et, ce jusqu’aux trois dernières minutes de ce troisième quart-temps, moment à partir duquel les Lakers essuient un trou d’air où ils ne parviennent pas à transpercer le filet.

Conséquence : les Texans reviennent à seulement une unité avant le début du dernier acte. Un dernier acte marqué par un coup de chaud de Klay qui donne tout pour ramener la victoire à Dallas.

Klay Thompson has scored 11 straight for the Mavs 🔥

EXCITING 4TH QUARTER LIVE ON TNT! pic.twitter.com/GtnlFRQKUB

Même son de cloche du côté de Kyrie Irving, mais LeBron décide de passer la seconde.

LeBron James’ 4th quarter in win vs. Mavs:

16 PTS

5 REB

2 AST

7-9 FG

Lakers are 9-2 in their last 11 games.pic.twitter.com/3PdfpU28EX

Le King va finir la rencontre tout seul comme un grand et les Lakers s’imposent 107-99. BronBron finit à 27 points et 12 passes, Luka Doncic avec un triple-double à 19 points, 15 rebonds et 12 passes.

Côté Texan, Kyrie Irving a mis 35 puntos, mais ce fut insuffisant.