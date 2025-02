Alors oui, Luka Doncic a affronté Dallas, mais ce ne fut pas la seule animation de la nuit, alors voici un petit tour d’horizon des dernières heures en NBA !

Les résultats de la nuit NBA

Raptors – Celtics : 101-111 (stats)

Magic – Cavaliers : 82-122 (stats)

Pelicans – Spurs : 109-103 (stats)

Grizzlies – Suns : 151-148 (stats)

Rockets – Bucks : 100-97 (stats)

Lakers – Mavericks : 107-99 (stats)

Warriors – Hornets : 128-92 (stats)

Ce qu’il faut retenir

La logique a été respectée entre Celtics et Raptors, Boston s’impose tranquilou bilou.

Les Cavaliers explosent le Magic : +40 dans les dents de la franchise de Mickey. Qui se souvient quand on prenait Orlando au sérieux ?

Malgré une entame de match ratée, les Pelicans ont su se reprendre pour disposer des Spurs.

Les Rockets ont tendu le bâton pour se faire battre, mais les Bucks n’ont pas su le saisir.

Les Suns ont tout donné pour retrouver un peu de piquant, mais ils ont fini par s’incliner en prolongation face à Memphis. En même temps, il est difficile de remporter un match de basket quand vous prenez 150 points dans le pif.

Luka Doncic retrouvait les Mavericks et il a fêté l’événement avec un triple double à 19 points, 15 rebonds et 12 passes.

D’ailleurs, les Lakers ont battu Dallas malgré le gros coup de chaud de Kyrie Irving.

Sans forcer, les Warriors roulent sur les Hornets comme beaucoup d’équipes NBA avant eux.

La nuit des Français

Moussa Diabaté cumule 5 points et 5 rebonds dans la débâcle des siens face à Golden State.

Le highlight de la nuit

JA MORANT CLIMBING THE LADDER 😱

The elevation on this alley-oop jam… WOW. pic.twitter.com/0JVVVz6pkP

— NBA (@NBA) February 26, 2025

Les classements NBA

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme NBA de ce soir