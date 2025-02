Cette nuit, l’une des plus grandes joueuses de l’histoire du basket féminin – peut-être la plus grande – a décidé de tirer officiellement sa révérence. Diana Taurasi a annoncé sa retraite via un long article sur TIME, dans lequel un certain LeBron James rend hommage à la meilleure marqueuse WNBA all-time.

En 2017, quand Diana Taurasi a battu le record de points marqués par une joueuse WNBA en carrière, le King s’était empressé de sortir une vidéo pour féliciter la légende du Phoenix Mercury, déclarant qu’elle représentait un modèle d’excellence non seulement pour le basket féminin mais aussi pour le basket tout court.

Huit ans plus tard, alors que LeBron est devenu à son tour le meilleur scoreur all-time en NBA, il a tenu à lui rendre un nouvel hommage pour sa retraite.

“La voir transcender le jeu, voir les petites filles vouloir jouer comme elle, son style, son flair, son insolence, son assurance, c’était un plaisir incroyable. Elle est l’une des plus grandes de tous les temps et elle laissera sa marque sur le basket au moment où elle raccrochera les chaussures. Ce fut un honneur. C’est que de l’amour.”

From one all-time leading scorer to another 🫡

(via @TIME) pic.twitter.com/4JtYHAMmxB

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 25, 2025

Considérée par certains comme la GOAT du basket féminin et bouclant une carrière exceptionnelle en matière d’accomplissements et de longévité (20 saisons WNBA, arrivé dans la Ligue en 2004 en tant que 1er choix de Draft, juste après LeBron James en NBA), Diana Taurasi partage quelques points communs avec LeBron.

Les deux stars du basket ont notamment pu construire des liens lors des campagnes olympiques de Team USA, en 2004, 2008, 2012 et 2024. Taurasi a également porté à plusieurs reprises des Nike LeBron au pied, et une édition “Diana Taurasi” est même sortie en octobre dernier (sur le modèle Nike LeBron NXXT Gen AMPD).

“C’est toujours fun d’être à ses côtés. Elle vous tient en haleine. C’est une énorme compétitrice. Homme ou femme, elle est l’une des compétitrices les plus féroces que j’aie jamais côtoyées. C’est une championne. C’est une guerrière.” – LeBron James sur Diana Taurasi

Greatness recognizes greatness comme on dit de l’autre côté de l’Atlantique.

Source texte : TIME