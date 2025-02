Diana Taurasi a annoncé sa retraite cette nuit, mettant fin officiellement à une carrière exceptionnelle. Une carrière remplie de titres, d’accomplissements et de records, qui font de Diana la GOAT du basket féminin aux yeux de nombreux fans.

Le palmarès de Diana Taurasi

En WNBA :

3 fois championne WNBA (2007, 2009, 2014)

2 fois MVP des Finales WNBA (2009, 2014)

MVP de la WNBA (2009)

11 fois All-Star WNBA (2005-07, 2009, 2011, 2013, 2014, 2017, 2018, 2021, 2024)

10 fois dans la All-WNBA First Team (2004, 2006-11, 2013, 2014, 2018)

4 fois dans la All-WNBA Second Team (2005, 2016, 2017, 2020)

Rookie de l’Année WNBA (2004)

5 fois meilleure scoreuse WNBA (2006, 2008-11)

1 fois meilleure passeuse WNBA (2014)

Membre du WNBA Top 15 all-time, Top 20 et Top 25

Diana Taurasi a accompli tout ça sous les couleurs du Phoenix Mercury, la seule franchise WNBA de sa longue carrière (20 saisons).

6 fois championne de l’EuroLeague (2007-10, 2013, 2016)

7 fois championne de Russie (2007, 2008, 2013-17)

3 fois victorieuse de la Coupe de Russie (2013, 2014, 2017)

3 fois MVP de la ligue russe (2007, 2008, 2009)

1 fois championne de Turquie (2011)

1 fois victorieuse de la Coupe de Turquie (2012)

En parallèle de sa carrière WNBA, Diana Taurasi a porté les couleurs du Dynamo Moscou, du Spartak Moscou, de Fenerbahçe, de Galatasaray et du UMMC Ekaterinburg.

Avec Team USA :

6 fois championne olympique (2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024)

3 fois championne du monde (2010, 2014, 2018)

1 médaille de bronze au Mondial (2006)

4 fois basketteuse de l’année chez USA Basketball (2006, 2010, 2012, 2016)

3 fois championne NCAA (2002-04)

2 fois MOP du tournoi NCAA (2003, 2004)

1 fois meilleure joueuse universitaire des USA (2003)

2 fois meilleure athlète féminine universitaire (2003, 2004)

2 fois meilleure meneuse universitaire des USA (2003, 2004)

Les principaux records détenus par Diana Taurasi

Meilleure scoreuse de l’histoire WNBA (10 646 points, personne d’autre n’a atteint les… 8000)

Meilleure scoreuse de l’histoire des Playoffs WNBA (1 455 points)

5 fois meilleure scoreuse de la saison WNBA

Record du nombre de paniers marqués en WNBA (3 341), du nombre de 3-points marqués (1 447), du nombre de lancers-francs marqués (2 517) en saison régulière

Record du nombre de paniers marqués en Playoffs WNBA (478)

Record WNBA du nombre de points marqués en un quart-temps (22)

14 fois dans une équipe All-WNBA, 10 fois dans la All-WNBA First Team

Nombre de fautes techniques (105)

6 médailles d’or olympiques

Nombre de matchs avec Team USA (38)

The greatest to ever do it. pic.twitter.com/7Ba42NIp2Z

— Phoenix Mercury (@PhoenixMercury) February 25, 2025