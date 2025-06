On continue nos bilans de saison 2024-25 et on prend aujourd’hui la direction d’Inglewood pour parler de nos copains les Los Angeles Clippers. Que s’est-il passé pour Kawhi et sa bande cette année ?

Ce que TrashTalk avait annoncé

40 victoires pour Bastien, 39 pour Alex, ça fait pas mieux que le ventre mou et ça rate les Playoffs. La forme physique de Kawhi, le départ de Paul George, trop d’interrogation au sein d’une Conférence Ouest trop violente.

Ce qu’il s’est vraiment passé

On peut dire que les Clippers ont une réputation de losers, mais il faut leur reconnaître un truc, ils sont très bons pour donner tort aux gens dès qu’on les enterre un peu trop vite.

Kawhi Leonard à l’infirmerie pour une durée indéterminée ? Paul George parti ? Russell Westbrook aussi ? Cela aurait pu couler de nombreuses équipes mais Tyronn Lue et ses joueurs ont montré beaucoup de ressources cette saison pour faire front en groupe. James Harden a mené le voilier en vrai capitaine de navire, avec un Norman Powell candidat au All-Star Game à ses côtés. Dans la raquette, Ivica Zubac nous a sortis la saison de sa vie, terminant sur le podium du MIP.

Ajoutez à ça une identité défensive bien affirmée et un Kawhi Leonard de retour sur la seconde partie de saison, et vous avez là une équipe qui avait une bonne tête d’épouvantail à l’approche des Playoffs. 50 victoires, une 5ème place à l’Ouest. Les Clippers n’ont gagné qu’un match de moins par rapport à la saison passée malgré le départ de PG et un Kawhi Leonard limité à 37 matchs. C’est assez remarquable.

Si la saison régulière a été un franc succès, en Playoffs le plafond de verre semble toujours là, avec une sortie au premier tour face aux Nuggets et un Game 7 bien triste avant de partir en vacances.

La saison des Clippers en quelques articles

L’image de la saison

Peut-être pas ce qui fera le plus parler mais les fans des Clippers ont enfin une salle bien à eux, fini le partage avec les voisins Lakers. L’intuit Dome et son “mur” ont fait dans leurs grands débuts cette saison, l’histoire s’écrira à Inglewood désormais pour l’autre franchise de L.A.

Pourquoi on peut sourire

Les Clippers ont montré un beau mental cette saison malgré les coups du sort et certains joueurs ont profité des départs ou des absences pour passer un cap. Le groupe est solide, bien coaché, le premier exercice à l’Intuit Dome est quand même plutôt réussi. Et pour une fois les cadres étaient tous en tenue au moment des Playoffs.

Pourquoi on peut faire la gueule

Encore une saison compliquée sur le plan physique pour Kawhi Leonard, qui ne rajeunit pas au passage (bientôt 34 ans). Il y a du talent dans cette équipe mais on sent qu’il manque clairement un truc, un exercice en pleine santé ou un renfort majeur, pour vraiment espérer taper à l’étage des équipes qui jouent vraiment le titre. Le temps presse avec des leaders qui prennent de l’âge et une marge de manœuvre qui sera encore limitée à la Free Agency.

Et la suite ?

Les Clippers ont bien l’intention de repartir à la bataille l’an prochain mais avant cela il va falloir gérer plusieurs gros dossiers de l’intersaison. James Harden a une player option à activer (ou non). Le garder est la priorité des dirigeants. Il faudra aussi décider du futur de Norman Powell, qui sort d’une grosse saison et qui sera libre dans un an. Comme toujours, on imagine les Clip’s être à l’écoute du marché et prêt à bondir si une opportunité se présente. Jouer le titre reste le seul message pour Steve Balmer.

