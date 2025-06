Bojan Bogdanovic met un terme à sa carrière, celle d’une étoile du basket croate

Bojan Bogdanovic a, comme le disent les Américains, “choisi d’appeler ça une carrière”. Fin de parcours pour l’ailier croate, après dix saisons passées en NBA, du Jazz aux Wizards, des Nets aux Knicks. Blessé depuis plus d’un an au pied, le joueur a expliqué vouloir refermer un chapitre. Bon vent, et merci !

“Parfois, dans la vie, vous ne choisissez pas le moment. C’est le moment qui vous choisit. Après 14 mois de bataille contre une blessure au pied, et d’énormes efforts pour revenir sur les terrains, le moment est venu de clôturer un chapitre. C’est difficile de mettre des mots pour expliquer tout ce que le jeu m’a donné. Il m’a construit en tant qu’athlète, mais encore plus en tant qu’homme.”

Quelques mots du communiqué de Bojan Bogdanovic, qui a annoncé sa retraite ce dimanche via Instagram. Une décision difficile qui fait suite à une blessure importante au pied, qui l’a privé des terrains pour la globalité de la saison 2024-25. Sa carrière de basketteur est d’une richesse rare, entre sa jeunesse européenne (Zagreb, Fenerbahce) puis la NBA. D’abord avec les Nets, puis les Pacers et le Jazz.

Durant sa première partie de carrière NBA, il s’impose comme une option offensive de premier choix, cas à signaler pour un ailier européen. Jusqu’à sa grosse blessure, il reste un élément majeur de chaque équipe pour laquelle il joue, bouclant même l’exercice 2022-23 à 21,6 points de moyenne chez les Pistons.

Sur le plan international, il a représenté la Croatie durant plus d’une décennie, entre jeunes et séniors. S’il n’a pas ramené de médaille au pays, il a terminé dans le cinq majeur de l’Euro 2013 et meilleur scoreur des Jeux Olympiques de Rio 2016 avec 25,3 points de moyenne.