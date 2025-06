Free Agency : les Hornets et les Grizzlies sur le dossier Ty Jerome ?

Auteur d’une saison révélatrice pour laquelle il a été finaliste du Sixième Homme de l’Année, Ty Jerome pourrait bien jouer son futur en dehors de l’Ohio. Une re-signature chez les Cavs semble compromise au vu des récents mouvements de la franchise, et des candidats commencent à apparaitre, à commencer par Charlotte et Memphis.

Avec l’ajout de Lonzo Ball dans leur effectif et la prolongation de contrat de Sam Merrill, les Cavs semblent avoir bouclé leurs lignes arrières pour la saison à venir, laissant Ty Jerome hors de l’équation. Au vu de la situation salariale des Cavaliers, difficile de l’imaginer revenir sous les ordres de Kenny Atkinson, mais au vu de la saison qu’il vient de pondre, il risque d’y avoir du monde au balcon.

Les noms commencent déjà à apparaître, et ce sont les Hornets et les Grizzlies qui sont les premiers sur le dossier. Pour les premiers, l’opération serait bien plus simple étant donné qu’ils ont une des plus faibles masses salariales de la ligue, tandis que pour Memphis la priorité serait d’abord à une prolongation de Jaren Jackson Jr avant de s’essayer à d’autres moves.

Hornets, Grizzlies Interested In Ty Jerome https://t.co/KIRzsFL6Gc

— RealGM (@RealGM) June 29, 2025

Jerome lui de son côté, cherche son premier “gros” contrat en carrière. Jusque là, le meneur de 27 ans n’a jamais été payé plus de 4 millions l’année pour un total d’un peu moins de 16 millions en 6 saisons au sein de la Grande Ligue. Charlotte pourrait limite doubler ce montant en mode NRJ avec sa Mid-Level Exception (14 millions de dollars), tandis que Memphis a sa Room Exception en stock (8,8 millions).

La moulaga max d’un côté, un peu moins de l’autre mais une situation plus compétitive. Alors est-ce que Ty Jerome choisira l’une de ces deux situations ou attendra-t-il d’autres candidats ? Réponse (ou non) cette nuit à minuit, pour l’ouverture de la Free Agency !

Source texte : RealGM