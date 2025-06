La Free Agency NBA 2025 ouvrira ses portes dans la nuit de lundi à mardi, à minuit pétante ! Pour s’y retrouver dans ce grand bazar, voici donc le tableau complet qui récapitule tous les mouvements, transferts et signatures, pour ne pas perdre une miette d’info sur les nouveaux contrats qui seront signés cet été.

Chaque jour, vous pourrez retrouver ci-dessous les mouvements des joueurs, afin de s’assurer que vous n’avez absolument rien loupé. Du plus gros All-Star à la petite addition qui peut faire plaisir, voici les joueurs qui sont susceptibles de bouger et faire du bruit, sans oublier de régaler leur banquier. Le système est assez simple, colonne du milieu pour l’ancienne équipe, colonne à sa droite pour la nouvelle équipe si ça bouge, colonne tout à droite pour les contrats. Les contrats en gras vous permettent de cliquer dessus, afin d’être redirigés automatiquement vers l’article officiel et détaillé de l’accord passé. De quoi tout avoir en tête, choisir entre le rapide et le plus pointilleux, et passer un été de rêve en connaissant toutes les signatures !

(!) Rappel important (!)

Les contrats ne peuvent être signés qu’à partir du 6 juillet.

Jusque là les accords resteront verbaux.

*Agent libre restrictif, c’est-à-dire que la franchise d’origine peut s’aligner sur une offre de la concurrence pour conserver son joueur

Mises à jour fréquentes, afin de ne pas louper une miette de ce qui s’est passé sur le marché : on met ses lunettes et on regarde chaque contrat de plus près !

JOUEURS FRANCHISE EN 2025 FRANCHISE EN 2026 CONTRAT James Harden Clippers Clippers 81,5 millions sur 2 ans Kyrie Irving Mavericks Mavericks 119 millions sur 3 ans Cam Thomas Nets Nickeil Alexander-Walker Wolves Julius Randle Wolves Wolves 100 millions sur 3 ans Malik Beasley Pistons Myles Turner Pacers Jonathan Kuminga Warriors Guerschon Yabusele Sixers Quentin Grimes Sixers Josh Giddey Bulls Naz Reid Wolves Wolves 125 millions sur 5 ans Fred VanVleet Rockets Rockets 50 millions sur 2 ans Tre Mann Hornets Bobby Portis Bucks Russell Westbrook Nuggets Dennis Schroder Pistons Brook Lopez Bucks Mo Wagner Magic Malcolm Brogdon Wizards D’Angelo Russell Nets Ty Jerome Cavaliers Santi Aldama Grizzlies Lonnie Walker IV Sixers Caris LeVert Hawks Drew Timme Nets Gary Trent Jr Bucks Duncan Robinson Heat Spencer Dinwiddie Mavericks Tim Hardaway Jr Pistons Brandon Boston Pelicans Keon Johnson Nets De’Anthony Melton Nets Kevin Porter Jr Bucks Trendon Watford Nets Keion Brooks Jr Pelicans Justin Edwards Sixers Sixers 3 ans Chris Boucher Raptors Ziaire Williams Nets Amir Coffey Clippers Jalen Wilson Nets Tristan Vukcevic Wizards Al Horford Celtics Jared Butler Sixers Clint Capela Hawks Luke Kennard Grizzlies Chris Paul Spurs Dante Exum Mavericks Tyrese Martin Nets Dorian Finney-Smith Lakers Larry Nance Jr Hawks Dalano Banton Blazers Keon Ellis Kings Bruce Brown Pelicans Taurean Prince Bucks Quinten Post Warriors Tyson Etienne Nets Day’Ron Sharpe Nets Davion Mitchell Heat Heat 24 millions sur 2 ans Oscar Tshiebwe Jazz Garrison Matthews Hawks Matisse Thybulle Blazers Alec Burks Heat Tre Jones Bulls Sam Merrill Cavaliers Cavaliers 38 millions sur 4 ans Jalen Hood-Schifino Sixers Jeff Dowtin Jr Sixers Isaiah Jackson Pacers Cameron Payne Knicks Jake LaRavia Kings Bol Bol Suns Jaxson Hayes Lakers Eric Gordon Sixers Precious Achiuwa Knicks Gary Payton II Warriors Ajay Mitchell Thunder Thunder 3 ans et 9 millions Talen Horton-Tucker Bulls Seth Curry Hornets Trey Lyles Kings Thomas Bryant Pacers Sandro Mamukelashvili Spurs Jeremiah Robinson-Earl Pelicans Bones Hyland Wolves Dru Smith Heat Ryan Rollins Bucks Luke Kornet Celtics N’Faly Dante Rockets Chuma Okeke Cavaliers Collin Gillepsie Suns Jaylin Williams Thunder Thunder 24 millions sur 3 ans Quenton Jackson Pacers Landry Shamet Knicks Jordan Goodwin Lakers Aaron Holiday Rockets Rockets Keaton Wallace Hawks Jeff Green Rockets Rockets Pat Connaughton Bucks Jamal Cain Pelicans Jabari Walker Blazers Monte Morris Suns Bismack Biyombo Spurs Javonte Green Cavaliers Kai Jones Mavericks Ben Simmons Clippers Lindy Waters II Pistons Travelin Queen Magic Kevon Looney Warriors Mason Plumlee Suns Marvin Bagley III Grizzlies Lamar Stevens Grizzlies Charles Bassey Spurs Tony Bradley Pacers Micah Potter Jazz Torrey Craig Celtics Dominick Barlow Hawks Kessler Edwards Mavericks Cam Spencer Grizzlies Wendell Moore Jr Hornets Caleb Houstan Magic Paul Reed Pistons Gui Santos Warriors Nicolas Batum Clippers Kyle Lowry Sixers Steven Adams Rockets Rockets 39 millions sur 3 ans Patty Mills Clippers Brenden Carlson Thunder Markieff Morris Lakers Emoni Bates Cavaliers DeAndre Jordan Nuggets Jae’Sean Tate Rockets Rockets ? JT Thor Wizards Luka Garza Wolves Doug McDermott Kings Dario Saric Nuggets Elfrid Payton Pelicans Cory Joseph Magic Isaac Jones Kings Damion Lee Suns Kevin Knox II Warriors Delon Wright Knicks Gary Harris Magic P.J. Tucker Knicks Markelle Fultz Kings Taj Gibson Hornets David Duke Jr Spurs Keshad Johnson Heat Josh Minott Wolves Jae Crowder Kings Reece Beekman Nets Pat Spencer Warriors Christian Koloko Lakers MarJon Beauchamp Knicks Mason Jones Kings Drew Peterson Celtics TyTy Washington Jr Suns Enrique Freeman Pacers Jordan McLaughlin Spurs JD Davidson Celtics Josh Christopher Heat Garrett Temple Raptors Raptors 3,6 millions sur 1 an Ariel Hukporti Knicks Knicks 1,9 million sur 1 an Jericho Sims Bucks Vlatko Cancar Nuggets Trentyn Flowers Clippers Adam Flagler Thunder E.J. Liddell Bulls PJ Hall Nuggets Emanuel Miller Bulls Tristan Thompson Cavaliers Alex Ducas Thunder Jack McVeigh Rockets Alex Len Lakers Yuki Kawamura Grizzlies Kevin McCullar Jr Knicks Jacob Toppin Hawks Spencer Jones Nuggets Trey Alexander Nuggets Jalen Bridges Suns Luke Travers Cavaliers Braxton Key Warriors Daniss Jenkins Pistons Bryce McGowens Blazers Isaiah Crawford Kings Anton Watson Knicks Justin Minaya Blazers Joe Ingles Wolves Harrison Ingram Spurs James Johnson Pacers Stanley Umude Bucks Tristen Newton Wolves Isaiah Stevens Heat Riley Minix Spurs Jesse Edwards Wolves Mac McClung Magic Taran Armstrong Warriors

