Les Hawks continuent de se montrer actifs. Après l’arrivée de Kristaps Porzingis via un trade, Atlanta a mis la main sur Nickeil Alexander-Walker cette nuit. L’ancien guard des Wolves s’est engagé pour 4 ans contre un chèque de 62 millions de dollars.

Plus les jours passent, plus on se dit qu’Atlanta a les armes pour faire du bruit l’an prochain à l’Est. Trae Young est toujours là, comme Dyson Daniels et Zaccharie Risacher, Jalen Johnson va revenir de blessure et ils seront renforcés par Kristaps Porzingis mais aussi Nickeil Alexander-Walker. Ce dernier quitte donc les Wolves, qui n’avaient de toute façon pas les sous pour le prolonger. Direction Atlanta pour le cousin de Shai, qui a offert 62 millions sur 4 ans pour valider le deal.

🚨 NICKEIL ALEXANDER-WALKER SIGNE CHEZ LES HAWKS POUR 62 MILLIONS SUR 4 ANS !

Beau move pour Atlanta, le gros travail du front office continue !

Les Faucons ont les moyens de causer à l’Est, l’an prochain… https://t.co/lq3mkziluH

Dans les faits, il ne s’agit pas d’une signature simple mais bien d’un sign and trade. Les Hawks envoient un second tour de Draft et du cash en contrepartie. Puisqu’il s’agit d’un transfert et qu’Atlanta absorbe tout le salaire, cela veut aussi dire que les Wolves vont obtenir une trade exception, qu’ils pourront utiliser plus tard dans le cadre d’un autre deal.

Minnesota ne s’en sort pas les mains totalement vides donc mais Atlanta fait surtout une très bonne opération, à un montant correct. Selon Chris Haynes, Trae Young a été très impliqué dans l’affaire. Il faut dire que Nickeil Alexander-Walker a un profil bien complémentaire (solide en défense, combatif, et capable de shooter) aux côtés d’Ice Trae. Le fit est très intrigant et le front office réalise pour le moment un super boulot. Hâte de voir tout ce beau monde ensemble à la rentrée.

Source texte : ESPN / Chris Haynes