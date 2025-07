Free Agency : Dennis Schroder rejoint les Kings grâce à un meeting sur Zoom (c’est réel)

Les Kings avaient besoin d’un meneur à côté de DeMar DeRozan et Zach Lavine, ils l’ont trouvé en appel FaceTime. Dennis Schroder débarque à Sacramento après avoir passé un appel Zoom avec le front office, comme s’il n’y avait pas déjà assez de vannes sur sa carrière et sur la franchise qu’il rejoint.

C’est l’info improbable de cette première soirée de Free Agency, non pas pour la signature en elle-même mais pour ce qui a mené à cette dernière, Dennis Schroder est devenu un Sacramento King… dans un appel Zoom. Au moins on pourra dire que ce qui sert à faire les réunions de rédac TrashTalk, a aussi servi à la signature d’un joueur NBA, et ça, on peut en être fiers !

The Sacramento Kings are in the process of finalizing a contract with veteran point guard Dennis Schroder, league sources told @ClutchPoints.

In need of a starting point guard, the Kings made an aggressive push at Schroder, who ultimately decided to leave Detroit. pic.twitter.com/rJ47mGmzB2

— Brett Siegel (@BrettSiegelNBA) June 30, 2025

Plus sérieusement, les Kings avaient besoin de se renforcer à la mène après la perte de De’Aaron Fox en cours de saison. Les services du baroudeur au plus grand front que la Grande Ligue ait connu ne seront donc pas de trop à Sacramento.

Toujours pas de détails sur le montant ou la durée du contrat, mais on aimerait quand même saluer les Kings qui ont réussi à recruter un joueur passé par 10 équipes mais PAS les Bulls. On sent une vraie volonté de changement d’identité chez les “Rois”.

Source texte : Brett Siegel