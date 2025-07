Fin de l’aventure à Milwaukee pour Brook Lopez. Le pivot, champion NBA en 2021 avec les Bucks, va changer de crèmerie pour la première fois depuis 2018 et va retourner à Los Angeles, mais cette fois chez les Clippers.

Son départ était de plus en plus pressenti, et il est désormais officiel, BroLo n’est plus un joueur des Daims, qui perdent gros à l’intérieur et qui ont désormais une raquette bien vide. Si à 37 ans, l’intérieur fuyant est inéluctablement sur le déclin, il gardait quand même de belles moyennes. 13 points à 50,9% au tir dont 37,3% de loin et 5 rebonds par match et était très courtisé. Et ce sont donc les Voiliers qui récupèrent la mise et garnissent leur secteur intérieur, en relais d’Ivica Zubac.

🚨 BROOK LOPEZ S’ENGAGE AVEC LES CLIPPERS POUR 2 ANS ET 18 MILLIONS DE DOLLARS !

Excellente signature des Voiliers, qui déposent une bouse sur le paillasson des Lakers et leurs recherches de pivot au passage ! https://t.co/fQEBjErYuX

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 30, 2025

Avec un contrat de 2 ans et 18 millions de dollars, le tarif est raisonnable pour un joueur qui a encore des services à rendre dans la peinture, sans pour autant prendre trop de temps de jeu à Zubac. Et par-dessus le marché, les Clippers viennent enquiquiner le voisin, qui le ciblaient également pour porter à nouveau leurs couleurs, lui qui est déjà passé par les Lakers en 2017-2018. Un bien bel étron posé devant la porte du voisin, qui va probablement tenter de se rabattre sur Deandre Ayton pour combler le trou au poste 5.

Concernant les Clippers, le poste 5 est désormais blindé, et Brook Lopez va s’accrocher à ce rêve de choper une deuxième bague dans sa carrière. Faisable ou pas pour le Lopez du 63 ?