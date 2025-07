Fin d’une ère à Golden State puisque Kevon Looney va porter un autre maillot que celui des Warriors pour la première fois de sa carrière. Le pivot quitte la Baie pour rejoindre les Pelicans !

C’est une sacrée page qui se tourne à GS. Kevon Looney, pivot dur au mal, besogneux, et malgré tout devenu emblématique chez les Warriors, ne portera plus le maillot bleu et jaune au début de la prochaine saison régulière. Drafté il y a 10 ans par les Dubs, il y a notamment remporté 3 titres en 2017, 2018 et 2022, mais aussi rendu de bons et loyaux services à l’intérieur, tout en laissant le soin aux grosses têtes du squad de prendre toute la lumière. Avec 4,5 points de moyenne cette année, on ne lui demandera pas de se transformer en Jokic à NOLA.

Le départ de Looney laisse désormais un boulevard pour faire venir Al Horford chez les Warriors, voilà plusieurs jours que le pivot Dominicain est pressenti en Californie, et pour cela il fallait malheureusement sacrifier l’Iron Man local.

🚨 KEVON LOONEY SIGNE AVEC LES PELICANS POUR 16 MILLIONS POUR 2 ANS !

Départ d’un membre emblématique des Warriors, triple champion NBA à Golden State !

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 30, 2025

Pour les Pelicans, ce choix est difficilement compréhensible, outre le fait d’encadrer les jeunes pivots Yves Missi et Derik Queen grâce à l’expérience et la mentalité de champion de l’ancien de GS, cela va surtout créer un embouteillage au poste 5. Car à ce prix là, peu probable qu’il vienne seulement jouer les baby-sitters, et cela signifie probablement des heures de G-League pour Queen, le dernier venu.

Joe Dumars, nouveau dirigeant des Pelicans, multiplie les choix… étranges depuis sa prise de pouvoir. Notamment le fait de dégager CJ McCollum pour Jordan Poole, le sacrifice du pick 2026, et maintenant ce choix qui, s’il ne remet pas en cause le respect que mérite Kevon Looney pour l’ensemble de son œuvre, est difficilement compréhensible pour les Pels.

Quoi qu’il en soit, Looney n’est plus un joueur des Warriors. En voilà un qui devrait avoir une belle vidéo hommage pour son retour au Chase Center, et qui pourrait bien verser sa larmichette.