Free Agency : Clint Capela de retour à Houston pour 21,5 millions de dollars sur 3 ans

Les Rockets enchaînent sévère dans ce début de Free Agency après Dorian Finney-Smith, Clint Capela vient compléter une raquette déjà bien remplie pour 21,5 millions de dollars sur 3 ans, retour à la maison pour le pivot suisse.

Wouah, le secteur intérieur de Houston vient de prendre une autre dimension avec ce nouveau deal. Clint Capela revient dans le Texas pour les trois prochaines années et 21,5 millions de dollars au total. La rotation Alperen Sengun/Steven Adams/Clint Capela, va falloir avoir les épaules solides chez les attaquants adverses.

Free agent center Clint Capela has agreed to a three-year, $21.5 million deal with the Houston Rockets, sources tell ESPN. Major frontcourt addition – and return to Houston for Capela. pic.twitter.com/1l20sBt9p2

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2025

Un deal tellement surprenant qu’on se demande même si un trade ne serait pas en préparation en coulisses. Mais en attendant, Houston continue ses belles emplettes après Kevin Durant et Dorian Finney-Smith. On sent certains regards de l’Oklahoma se porter vers le Texas, il est peut-être un peu tôt pour imaginer une joute de Playoffs entre les deux, mais c’est pas l’envie qui manque.

Un pivot de moins sur le marché, Rob Pelinka a peut-être oublié de se réveiller on sait pas.

Source texte : Shams Charania