Joli coup en provenance de Memphis ! Ty Jerome quitte les Cavaliers et débarque dans le Tennessee pour les trois prochaines années. Les Grizzlies continuent de recruter malin en cet été caniculaire.

L’aventure à Cleveland touche à sa fin pour “TJ” mais elle recommence de plus belle à Memphis. Le meneur était pressenti chez les Oursons depuis quelques jours déjà, et ce qui n’était qu’une rumeur est désormais officiel : Ty Jerome arrive chez les Grizzlies pour 3 ans et 28 millions de dollars, probablement pour jouer les backups de Ja Morant. Un tarif très correct pour un joueur vraiment propre qui fait bien son taf, et qui tournait à 12,5 points à 51,6% au tir dont 43,9% de loin, 2,5 rebonds et 3,4 passes décisives par match cette saison

Même s’il a parfois pu se viander dans les grandes largeurs lors des derniers Playoffs avec des pourcentages bien cracra, Jerome reste un backup très solide en NBA au poste 1, surtout à ce tarif là. Toutefois, avec l’arrivée de Lonzo Ball dans l’Ohio, il savait que ses jours étaient comptés et a donc pris la poudre d’escampette direction Memphis. Les Grizzlies ont donc réussi à prolonger Jaren Jackson Jr. à prix d’or, à conserver Santi Aldama, et maintenant à choper Ty Jerome. En attendant le potentiel buy-out de Cole Anthony, ça taffe bien et ça refuse le tanking chez Elvis.