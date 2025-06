Free Agency : Santi Aldama re-signe pour 3 ans et 52,5 millions de dollars aux Grizzlies

Dans la foulée de la prolongation de Jaren Jackson Jr, Memphis en a profité pour également sécuriser la place de Santi Aldama dans son roster pour les trois prochaines années. Les Grizzlies n’abandonnent pas leur projet !

Qui aurait pu parier sur le fait que les Grizzlies allaient être les premiers à ouvrir le bal de cette Free Agency 2025 ? Très peu de monde (personne en fait), mais après avoir prolongé Jaren Jackson Jr pour 240 millions sur 5 ans, Les Ours du Tennessee ont également re-signé Santi Aldama pour les trois prochaines saisons. Malgré le changement de coach et le départ de Desmond Bane, Memphis veut garder son squelette.

Restricted free agent Santi Aldama has agreed to a three-year, $52.5 million deal to return to the Memphis Grizzlies, sources tell ESPN. CAA’s Austin Brown, Steven Heumann and Max Sadiman finalized the deal with the Grizzlies for Aldama, who had a career year last season. pic.twitter.com/Pk7j1HjtXy

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2025

Deal de 52,5 millions de dollars au total pour 17,5 millions la saison. L’ailier espagnol de 24 ans signe son premier gros contrat en carrière, assez peu étonnant puisqu’il a réalisé ses meilleures moyennes dans presque toutes les catégories statistiques en 25,5 minutes par match, avec 12,5 points, 6,4 rebonds et 2,9 assists par rencontre.

La Free Agency vient de commencer mais les intentions affichées à Memphis sont déjà claires, il faut rester dans la course !

Source texte : Shams Charania