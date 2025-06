La Free Agency 2025 débute fort avec la grosse prolongation de Jaren Jackson Jr. du côté de Memphis. L’intérieur a signé un nouveau contrat de 5 ans moyennant 240 millions de dollars ! La franchise du Tennessee a sorti le gros tarif pour verrouiller son ailier-fort All-Star.

Alors qu’il pouvait tester le marché en 2026, Jaren Jackson Jr. a préféré jurer allégeance aux Grizzlies sur la durée. Il faut dire que Memphis a su trouver des arguments convaincants, 240 millions pour être précis. Selon Shams Charania d’ESPN, l’intérieur a signé un nouveau deal de 5 ans contre 240 millions de dollars, dont une dernière année en Player option. C’est un contrat max.

Massive new deal for Jaren Jackson Jr., including a player option in the final year of the contract in 2029-30, sources said. Memphis secures a franchise cornerstone long term, prioritizing the 2023 Defensive Player of the Year’s extension to begin the offseason. https://t.co/KccqYqtEMk

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2025

Selon Bobby Marks, le deal est particulier car les 5 ans ne s’ajoutent pas à l’année qui restait sur le deal de Jackson. En fait, Jaren Jackson Jr. a renégocié sa dernière année et a ajouté 4 années supplémentaires au max. Il touchera donc 33 millions la saison prochaine puis passera à 46 millions par an à partir de 2026-27.

Projected Jaren Jackson Jr. renegotiation and extension: pic.twitter.com/T4gFKAf4rl

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) June 30, 2025

C’est cher payé mais c’était sans doute le montant à mettre sur un joueur de ce calibre, car Memphis n’est pas non plus une terre d’accueil pour les agents libres (petit marché) et il fallait envoyer un message fort après le départ de Desmond Bane. Triple J, ça reste sur la durée, il faudra construire l’avenir sur ses épaules.

Source texte : ESPN