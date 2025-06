Très joli coup de la part des Rockets qui mettent la main sur l’un des 3 and D les plus convoités sur le marché des agents-libres, et le tout à un prix très raisonnable en la personne de Dorian Finney-Smith !

Décidément, les Fusées ont les dents très longues, l’envie d’aller choper OKC par le colback est de plus en plus assumée à Houston, qui multiplie les gros coups depuis le début de l’été, pour se donner les moyens de ses ambitions. Après Kevin Durant, arrivé dans le Texas il y a quelques jours, c’est désormais Dorian Finney-Smith, joueur bien moins clinquant mais non moins important dans un collectif, qui vient renforcer le deuxième de la Conférence Ouest.

L’ailier-fort des Lakers, également passé chez les Mavericks et les Nets, venait de décliner sa player-option à plus de 15 millions de dollars pour chercher un contrat plus long. Les Lakers n’ont pas réussi à le retenir, et ce sont les Rockets qui s’en frottent les mains, puisqu’ils viennent d’acquérir un type qui tournait à presque 40% à 3 points chez les Lakers, tout en s’occupant du cas des gros joueurs adverses. Paye ton coup de maître !

🚨 DORIAN FINNEY-SMITH SIGNE AVEC LES ROCKETS POUR 53 MILLIONS DE DOLLARS SUR 4 ANS !

GROSSE perte pour les Lakers… et pactole pour les Rockets qui récupèrent DFS à un tarif TRÈS correct !

Eh, Houston la saison prochaine… 😤 https://t.co/pQn5ezRH9v

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 30, 2025

Les bruits de couloirs se voulaient de plus en plus insistants quant aux Rockets qui comptaient faire une cour assidue à DFS dans l’optique de rajouter son shoot et sa défense à une équipe qui n’en manque point. Résultat des courses, les texans ont frappé et ont raflé la mise. Ils pourraient être extrêmement relou à jouer la saison prochaine ceux-là.

Concernant les Lakers, perdre Finney-Smith contre peanuts est toujours embêtant. Il ne mettait “que” 8 points par match, mais c’était un pur soldat dur au mal et il ne reviendra pas en Californie. Il se murmure également que Rob Pelinka aurait tenté de dissuader les autres équipes de le recruter en leur faisant peur sur l’état des chevilles du joueur pour faire baisser sa valeur. Ayant appris ça, Dorian Finney-Smith a ensuite cherché à quitter les Lakers. Reste désormais à assurer en Playoffs pour DFS, qui a déjà offert quelques craquages en avril.

L’effectif des Rockets commence à prendre forme. La défense continue de se renforcer et les Fusées apportent également du shoot, qui a pu leur faire défaut lors de la dernière postseason. Une belle addition pour l’équipe de la ville de Travis Scott.