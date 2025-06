Free Agency : les Lakers signent Jake LaRavia pour 12 millions de dollars sur 2 ans

Alors qu’ils viennent de perdre Dorian Finney-Smith, les Lakers essayent de combler cette perte sur les ailes en signant Jake LaRavia. Bien loin d’être aussi renommé au sein de la Grande Ligue, pas sûr qu’on soit sur LE renfort attendu chez les Angelinos.

On le sait, les Lakers doivent être en mission séduction pour Luka Doncic et LeBron James. Alors à peine Dorian Finney-Smith perdu, c’est un autre ailier qui débarque sur les côtes californiennes : Jake LaRavia sera un Angelino pour les deux prochaines saisons, à 6 millions la saison.

Free agent forward Jake LaRavia has agreed to a two-year, $12 million deal with the Los Angeles Lakers, sources tell ESPN. LaRavia had a strong finish after joining the Sacramento Kings last season. pic.twitter.com/hXw9E1PzZV

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2025

Auteur d’une saison à 6 points de moyenne et 38% à 3 points en moins de 20 minutes par match, comment vous dire… ce n’est pas catastrophique, mais va quand même falloir se bouger dans le bureau de Rob Pelinka pour vraiment rendre l’effectif des Lakers compétitif dès la saison prochaine. Aussi fort que l’on puisse aimer LaRabiata, ça ne suffira pas !

Heureusement sans DFS, LA récupère sa Full Mid-Level Exception de 14 millions de dollars, de quoi aller chercher un gros poste 5 capable d’attraper les lobs de Luka (coucou DeAndre Ayton).

Source texte : Shams Charania